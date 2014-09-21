به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان نلو وینگا که وضعیتشان برای ادامه حضور در مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی اینچئون کرهجنوبی به نتیجه بازی ویتنام با قرقیزستان بستگی دارد، از ساعت 12 تا 13 امروز به وقت محلی تمرینات آمادهسازی خود را برگزار کردند.
در این تمرین بازیکنان پس از گرم کردن بدنهای خود، به تمرینات استقامتی پرداخته و سپس برنامههای تاکتیکی که شامل ارسال از جناحین و حرکات ترکیبی بود را انجام دادند.
وحید حیدریه و فرشید اسماعیلی که با مصدومیت جزئی مواجه هستند، تنها غایبان تیم امید ایران در این تمرین بودند اما سایر بازیکنان بدون هیچ مشکلی برنامههای تاکتیکی را پیگیری کردند.
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