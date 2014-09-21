استقبال ایران از وحدت احمد زی و عبدالله در افغانستان 

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه کشورمان با صدور بیانیه ای از وحدت احمد زی و عبدالله در افغانستان استقبال کرد.

در این بیانیه آمده است:

جمهوری اسلامی ایران از حصول توافق سیاسی بعمل آمده بین اشرف غنی احمد زی و عبدالله عبدالله نامزدهای محترم ریاست جمهوری افغانستان برای تشکیل دولت وحدت ملی استقبال می کند.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور همسایه و حامی دائمی افغانستان؛ همواره از صلح، ثبات و امنیت در سایه تشکیل دولت فراگیر و قوی با مشارکت همه اقوام و گروههای این کشور حمایت بعمل آورده است. بر این اساس، توافق اخیر را نشانه بلوغ سیاسی بالای نخبگان و مردم افغانستان ارزیابی نموده و آن را نشانه ظرفیت و توانمندی فراوان جامعه افغانستان برای برون رفت از مشکلات داخلی می داند. تجربه سالیان گذشته به مردم افغانستان آموخته است که حفظ وحدت و همدلی میان اقوام مختلف؛ رمز موفقیت آنها در اداره کشور است.

امید می رود توافق حاصله؛ با درایت و هوشیاری دولت جدید افغانستان از پایداری لازم برخوردار شده و نتایج مثبت آن؛ زمینه ساز تحکیم امنیت؛ آرامش و رشد و شکوفایی همه جانبه افغانستان را فراهم سازد.

جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر سیاست اصولی خود مبنی بر حمایت از یکپارچگی و توسعه در افغانستان، آمادگی خود را برای همکاری با دولت جدید افغانستان و گسترش مناسبات بین دو کشور در ابعاد مختلف اعلام می دارد.