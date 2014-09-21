استقبال آمریکا، بریتانیا، ناتو و سازمان ملل از توافق احمدزی و عبدالله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، در بیانیه این نهاد آمده که یان کوبیش، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان گفته که عدم ثبات سیاسی در ماه‌های گذشته تاثیرات سنگین بر اقتصاد، امنیت و حکومتداری در این کشور داشته است.



او افزوده که این موافقتنامه باید فورا به مرحله اجرا گذاشته شود و سازمان ملل نیز متعهد به حمایت از دولت افغانستان باقی می‌ماند.



کاخ سفید نیز در خبرنامه ای اعلام کرده که آمریکا امضای موافقتنامه دولت وحدت ملی از سوی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را تحسین می کند.



در خبرنامه کاخ سفید آمده که امضای این موافقتنامه نهادهای سیاسی افغانستان را نزدیک تر و اطمینان به آینده را تضمین می‌کند.



کاخ سفید افزوده که آماده است با نهادهای اداری افغانستان برای موفقیت بیشتر آنان همکاری کند.

سفارت بریتانیا در کابل نیز با انتشار بیانیه ای، از توافق دو نامزد استقبال کرده و آن را "پایان بلاتکلیفی" خوانده است.



در بیانیه سفارت بریتانیا آمده است که این توافقنامه زمینه را برای انتقال صلح آمیز و دموکراتیک قدرت در افغانستان، فراهم می‌کند.



در بخشی از این بیانیه آمده است: "ما انتظار داریم با دولت جدید افغانستان کار نماییم تا مردم افغانستان از آینده مرفه و صلح آمیز که مستحق آن است، برخوردار شوند."



دبیر کل ناتو نیز از امضای این موافقتنامه استقبال کرده و افزوده است که با وجود تمام چالشها، دو نامزد به تعهدات خود پایبند باقی ماندند.



آندرس فوگ راسموسن، می گوید: "اکنون من دو نامزد را تشویق می‌کنم که مسئولیت خود را در فضای همکاری و مشارکت به پیش ببرند."



دبیر کل ناتو افزوده که این سازمان منتظر اعلام نتیجه انتخابات، مراسم تحلیف، انتخاب رئیس اجرایی و در نهایت امضای موافقتنامه امنیتی افغانستان با ناتو و آمریکا در زودترین فرصت ممکن است.



او گفته که دو نامزد در این زمینه در کنفرانس ولز وعده داده بودند و این یکی از موارد کلیدی برای ثبات و حمایت جامعه جهانی از افغانستان است.



این نهاد افزوده که رسیدن به این توافق با مشکلات، مشارکت و از خود گذری‌های دو نامزد همراه بود و امضای این توافق احترام به روند دموکراتیک و فرصت مهم برای وحدت و ثبات افغانستان است.



عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی امروز با حضور در ارگ ریاست جمهوری متن یک توافقنامه چهارصفحه ای را برای تشکیل دولت وحدت ملی امضا کردند.



این موافقتنامه، پس از هفته‌ها مذاکره و جنجال سرانجام با میانجگری آمریکا، سازمان ملل متحد، حامد کرزی و شماری از رهبران جهادی افغانستان، شب گذشته نهایی شد و امروز به امضا رسید.



بر اساس این موافقتنامه، هردو ستاد انتخاباتی دولت وحدت ملی تشکیل خواهند داد و قدرت به صورت مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.