لاریجانی: قدرت های جهانی اراده جدی برای مبارزه با پدیده شوم تروریسم را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یوسف حاجی رئیس کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس سنای کنیا امروز صبح با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار با اشاره به پیشینه مثبت روابط ایران و کنیا گفت: جمهوری اسلامی ایران از همکاری با کشورهای آفریقایی از جمله کنیا استقبال می کند و با پشتوانه همکاری دوستانه و تاریخی دو کشور، می توان چشم انداز مناسبی برای ارتقای سطح مناسبات دوجانبه ایران و کنیا ترسیم کرد.

لاریجانی افزود: مجلس شورای اسلامی آمادگی انتقال تجربیات و توسعه ارتباطات پارلمانی در ابعاد مختلف با کنیا را دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت های ایران و کنیا برای توسعه مراودات و تجربیات تجاری و اقتصادی خود گفت: با توجه به پیشرفت های اخیر ایران در جنبه های مختلف فناوری های نوین از جمله در بخش کشاورزی گسترش همکاری های دو کشور در این عرصه می تواند به پیشرفت و توسعه کنیا در این زمینه کمک کند.

وی تصریح کرد: باید با برنامه ریزی مناسب از ظرفیت های دو کشور در بخش کشاورزی و صنعتی به نفع دو ملت بهره برد.

لاریجانی همچنین با اشاره به سیاست های دوگانه قدرت های جهانی در مقابله با تروریزم گفت: قدرت های جهانی اراده جدی و واقعی برای مبارزه با پدیده شوم تروریزم را ندارند و در راستای رسیدن به اهداف خود از آنها استفاده ابزاری می کنند.

وی افزود: راه مبارزه با تروریزم اراده جدی و همکاری مقامات کشورهای مستقل برای مبارزه با این پدیده است.

محمد یوسف حاجی رئیس کمیته امنیت ملی و روابط خارجی مجلس سنای کنیا نیز در این دیدار ضمن ابراز علاقه مندی کشورش برای توسعه روابط همه جانبه با ایران گفت: کنیا از پیشرفت های اخیر ایران در ابعاد علمی و فناوری مطلع بوده و دولت و پارلمان کنیا علاقه مند به توسعه همکاری های خود با جمهوری اسلامی ایران است.

محمد یوسف حاجی در پایان با تایید سخن رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه عزم و اراده جدی در قدرت های جهانی برای مبارزه با تروریزم وجود ندارد، گفت: دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و دستیابی به منابع طبیعی آنها از اهداف این کشورها در برخورد با گروه های تروریستی در نقاط مختلف جهان است.