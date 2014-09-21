به گزارش خبرگزاری مهر، صدور پروانه ساخت چهار فیلم سینمایی، رونمایی از فیلم کوتاه «دوئت»، اظهار نظر دانش اقباشاوی درباره فیلم «تاج محل» و نمایش مستند «ملف گند» از جمله اخبار مهم سینمای ایران در روز 30 شهریور ماه است.

زندگی شهید باقری روی پرده سینماتک خانه هنرمندان

شصتمین و پنجمین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران دوشنبه 31 شهریور به نمایش فیلم مستند داستانی «آخرین روزهای زمستان» ساخته حسین مهدویان اختصاص دارد.

این فیلم که بهترین مستند سال از نگاه منتقدان و جشنواره سینما حقیقت است به روایت زندگی شهیدحسن باقری با نام واقعی غلامحسین افشردی، فرمانده‌ اطلاعات عملیات و بنیان‌گذار اطلاعات رزمی در جبهه‌ جنوب و از جوان‌ترین فرماندهان دوران جنگ ایران و عراق می‌پردازد. در این اثر محسن رضایی، سردار رحیم صفوی، سرلشگر رشید، سرلشگر محمد باقری و ... در کنار اعضای خانواده‌ او درباره بخش‌های مهمی از زندگی و شخصیت این شهید سخن می‌گویند.

این فیلم دوشنبه 31 شهریور ساعت ۱۷ در تالار استاد ناصری و برای اعضای سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش در می‌آید و سپس با حضور کارگردان و حسین معززی نیا به عنوان منتقد مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

رونمايي از فيلم كوتاه «دوئت» به نفع كودكان سرطانی

مراسم رونمايي از انتشار فيلم كوتاه «دوئت» با حضور عوامل فيلم و جمعي از هنرمندان سينما و رسانه جمعه 4 مهر ساعت 19 در سالن آمفي تئاتر موسسه خيريه محک برگزار می‌شود. قیمت بلیت این مراسم که به نفع كودكان مبتلا به سرطان موسسه خیریه محک جمع‌آوری می‌شود 30، 40 و 50 هزار تومان است.

«دوئت» پنجمین فیلم کوتاه داستانی نوید دانش است که داستانی عاشقانه‌ و آرام دارد. این فیلم 24 دقیقه‌ای را مستانه مهاجر تهیه و تدوین کرده است و پانته‌آ پناهی‌ها، آناهیتا افشار، علی تیموری، میثاق زارع و پژمان بازغی در آن بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مینو همسرش حامد را به دیدار سپیده می‌برد، زنی که همسرش با او گذشته مشترکی داشته است. این ملاقات یادآوری خاطرات گذشته آن‌هاست.

این برنامه جمعه 4 مهر از ساعت 19 تا 21 در سالن آمفي تئاتر موسسه خيريه محک به نشانی میدان اقدسیه، ابتدای بزرگراه ارتش، سه راه ازگل، بلوار شهید مژدی، بلوار محک، موسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک برگزار می‌شود.

از اكران فیلم در گروه «هنر و تجربه» استقبال می كنیم

دانش اقباشاوی درباره اكران فیلم «تاج محل» محصول حوزه هنری گفت: اكران «تاج محل» باید با درایتی باشد كه هم مخاطب دانشجویی و هم طبقه كارگر كه فیلم دقیقا به آنها و مشكلاتشان تعلق دارد، بتوانند آن را مشاهده كنند. حدود 14 روز پیش پروانه نمایش فیلم صادر شده است و من آن را به سازمان توسعه سینمایی سوره تحویل داده ام.

این كارگردان جوان درباره انتظار خود برای اكران این فیلم بیان کرد: آرزو دارم فیلم در هر شرایطی اكران می شود به گونه ای باشد كه از سوی مخاطب دیده شود. این فیلم ساختارشكن نیست و قصه سرراست و واضحی دارد. داستان «تاج محل» دارای جنبه های دراماتیك پرتعلیقی است كه می تواند خود را به خوبی به تماشاگر نشان دهد.

اقباشاوی درباره بازخورد این محصول حوزه هنری در اكران های خصوصی و جشنواره فیلم فجر گفت: هر چند كه فیلم به دلیل نداشتن ستاره در ابتدا تصور می شد كه با اكران خوبی مواجه نشود، اما تاكنون چه در زمان جشنواره فیلم فجر و چه در اكران های خصوصی توانسته مخاطب را به خود جلب كند. همچنان كه در جشنواره های خارجی نیز مورد استقبال قرار گرفته و چند جایزه نیز برده است.

كارگردان فیلم «تاج محل» در ادامه با اشاره به این مساله كه دوست دارد فیلم اكران طولی داشته باشد، توضیح داد: ترجیح می دهد اكران فیلم طولی باشد تا عرضی. یعنی فیلم با تعداد سالن های كمتر زمان بیشتری بر روی پرده بماند تا اینكه زمان كمتر و سالن بیشتری برای اكران داشته باشد.

اقباشاوی درباره نوع مخاطبان این فیلم بیان کرد: امیدوارم «تاج محل» در فصل پاییز بتواند اكران شود تا با شروع سال تحصیلی جدید، دانشجویان به عنوان مخاطبان خاص این فیلم بتوانند به تماشای آن بنشینند.

اقباشاوی در خصوص اكران این فیلم در گروه هنر و تجربه گفت: هنوز هیچ چیزی قطعی نشده است. هر چند كه از اكران فیلم در این گروه یا هر گروه دیگری، استقبال می كنم اما این اكران باید با درایتی باشد كه هم مخاطب دانشجویی و هم طبقه كارگر كه فیلم دقیقا به آنها و مشكلاتشان تعلق دارد، بتوانند آن را مشاهده كنند.

فیلم مستند «ملف گند» در شورای كتاب كودك

فیلم مستند «ملف گند» ساخته محمود رحمانی مستندساز ایرانی و به تهیه كنندگی حوزه هنری خوزستان روز سه شنبه یكم مهرماه سال جاری در شورای كتاب كودك به نمایش گذاشته می شود.

این فیلم مستند روز سه شنبه اول مهرماه ساعت شانزده در سالن شورای كتاب، واقع در خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، كوچه شهید وحید نظری به نمایش درمی‌آید و بعد از نمایش فیلم با حضور محمود رحمانی كارگردان فیلم به گفتگو پیرامون كودك و فیلم می‌پردازند.

«ملف گند» كه در یك پلان لانگ تك ۵۳ دقیقه‌ای در حوزه هنری خوزستان تهیه شده، فاقد هرگونه مونتاژ و برشی است.

مستند «مُلفِ گند» Molf-e Gand كه در زبان شوشتری به «نفوس بد» تعبیر می‌شود، با مدت زمان ۵۳ دقیقه، بلند‌ترین پلان تاریخ سینمای مستند ایران محسوب می‌شود. این فیلم بعد از به دست آوردن جایزه ویژه هیئت داوران بخش مسابقه اصلی جشنواره بین‌المللی فیلم مستند «میلینیوم» Millenium بلژیك، در هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند «نورنبرگ» Nuremberg در كشور آلمان نیز به روی پرده رفت و توانست جایزه بهترین فیلم جشنواره حقوق بشر نورنبرگ و جایزه ویژه هیئت داوران مونیخ را از آن خود كند. مستند «مُلفِ گند» همچنین در جشنواره‌ها و مراكز فرهنگی كمبریج، كاسل، كالیفرنیا، ماساچوست، صوفیا و چند كشور دیگر حضور پیدا كرد و مورد تحسین قرار گرفت.

فیلم «ملف گند» درباره روایت‌های كودكی محمد از دوران جنگ است كه به شیوه‌های بدیع و متفاوت روایت می‌شود.

مجوز ساخت براي چهار كارگردان صادر شد

شورای صدور پروانه‌ فیلمسازی ۳۵ میلیمتری در جلسه‌ چهارشنبه 26 شهريور که با حضور اكثريت اعضا برگزار شد، با صدور مجوز ساخت چهار عنوان فيلم سينمايي موافقت كرد.

فیلم‌های «جت» به تهیه‌کنندگی و كارگرداني داوود توحيد پرست و نويسندگي داوود توحيد پرست و ياسمن كفايي، «من ديه گو مارادونا هستم» به تهیه‌کنندگی جواد نوروزبيگي و نويسندگي و کارگردانی بهرام توكلي، «شگفت انگيزان» به تهيه كنندگي حسن داها، كارگرداني عباس مراديان و نويسندگي اميد امين نگارشي و«ماليخوليا » به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مرتضي آتش زمزم و نويسنگي حسن مرتضائيان آبكنار، موافقت شورای صدور پروانه‌ی فیلمسازی را براي ‌ساخت دریافت کردند.

تبریک برای انتخاب اسکاری «امروز»

پخش‌کننده فیلم «امروز» در ایران انتخاب این فیلم برای اسکار را تبریک گفت.

شرکت سینمایی نور تابان پخش کننده داخلی فیلم امروز با انتشار اطلاعیه‌ای انتخاب این فیلم رابرای هشتاد و هفتمین دوره مراسم اسکار تبریک گفت.

متن اطلاعیه روابط عمومی شرکت سینمایی نور تابان بدین شرح است: فیلم سینمایی امروز به کارگردانی و تهیه کنندگی رضا میر کریمی که در اکران داخلی با استقبال خوبی همراه شده بود توانست نظر نهایی هیات انتخاب فیلم برای اسکار را جلب کند و برای حضور در هشتاد و هفتمین دوره مراسم اسکار معرفی شود.

شرکت سینمایی نور تابان پخش کننده داخلی فیلم امروز با ابراز خوشحالی از این انتخاب از تلاشهای هیات انتخاب تقدیر و تشکر می کند و این انتخاب را به کارگردان، تهیه کننده و تمامی دست اندرکاران فیلم امروز، اهالی سینمای ایران، منتقدان سینمایی، خبرنگاران و همه علاقمندان سینما تبریک می گوید.

این شرکت همچنین از تمامی اهالی رسانه و خبرنگاران محترم که در زمان اکران این فیلم شرایطی را برای معرفی و دیده شدن این فیلم در داخل و خارج از کشور فراهم آوردند تشکر می‌کند.

با ذکر این نکته که از نظر این شرکت تمامی 10 نامزد نهایی شایستگی آن را داشتند که به عنوان نماینده ایران در مراسم اسکار حضور پیدا کنند، ابراز امیدواری می کند که فیلم امروز به کارگردانی رضا میر کریمی بتواند به جمع 5 فیلم پایانی مراسم اسکار 2015 راه پیدا کند.