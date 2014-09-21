هفته دفاع مقدس یادآور افتخارات و رشادتهای ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه هوشنگ بازوند استاندار لرستان آمده است: هفته دفاع مقدس یادآور افتخارات، شهامت ها و رشادت های ملت بزرگ ایران است. هفته دفاع مقدس یادآور مردانی است که مردانگی آفریدند و گرامی می داریم یاد و خاطره آن بزرگ مردان را و از یاد نمی بریم که بودن خود را مدیون نبودنشان هستیم و این هفته چه آغاز مقدسی است برای زنده نگاه داشتن یاد آن عزیزان.

امروز اگر انقلاب اسلامی ایران توانسته است در مقابل زیاده خواهی ها و یاوه سرایی های استکبار جهانی چون کوه استوار ایستادگی کند، در سایه اتکا به پشتوانه معنوی و میراث گرانبهای حاصل خون هزاران شهید گلگون کفن دوران دفاع مقدس است که توانستند با دست خالی و دلی سرشار از عشق و ایمان در مصاف با اهریمنان و استکبار جهانی خم به ابرو نیاورده و دشمن تا بن دندان مسلح را به زانو در آورند.

هفته دفاع مقدس به عنوان درخشان ترين برهه از تاريخ معاصر ايران، يادآور رشادت هاي مردان و زناني است كه گرانبهاترين سرمايه حيات خويش را در طَبَق اخلاص نهاده و با اقتدا به ولي امرشان، دست به خلق حماسه اي ماندگار زدند.

استاندار لرستان در پایان این پیام با گرامیداشت این ایام، فرا رسیدن هفته دفاع مقدس که نمودار مجموعه ای از برجسته ترین افتخارات ملت ایران در دفاع از مرزهای میهن اسلامی و جانفشانی دلاورانه در پای پرچم برافراشته اسلام و قرآن است را تبریک گفته است.