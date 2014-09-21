منچستریونایتد دوباره تحقیر شد/ شیاطین سرخ بازی 3 بر یک برده را باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان لوئیس فان خال در حضور بیش از 31 هزار تماشاگر ورزشگاه کینگ پاور شهر لستر مقابل میزبان خود در حالی که با نتیجه 3 بر یک پیش بودند در نهایت با نتیجه 5 بر 3 مغلوب شدند.

در این بازی ابتدا رابین فان پرسی (13) و آنخل دی ماریا (16) منچستریونایتد را 2 بر صفر پیش انداختند اما لئوناردو اولوآ در دقیقه 17 برای لستر گل زد تا اختلاف به یک گل برسد. نیمه اول با همین نتیجه به پایان رسید.

در نیمه دوم و در دقیقه 57 آندر هررا گل سوم را برای منچستریونایتد به ثمر رساند و نتیجه را سه بر یک کرد. از اینجا به بعد بازگشت به بازی لستر شروع شد، دیوید ناگنت در دقیقه 62 گل دوم لستر را به ثمر رساند و بازی را 3 بر 2 کرد.

دو دقیقه بعد استبان کامبیاسو بازیکن آرژانتینی و پیشین اینتر نتیجه را 3 بر 3 به تساوی کشاند. اما این پایان کار نبود و در دقیقه 79 جیمی واردی گل چهارم را برای لستر به ثمر رساند. در دقیقه 83 هم لئوناردو الوآ گل پنجم را به ثمر رساند تا بازی با نتیجه 5 بر 3 به سود لستر به پایان برسد.

در دیگر بازی همزمان هم تاتنهام در خانه خود با تک گل جیمز موریسون مقابل وست بروم شکست خورد.

در ادامه بازی های این هفته امشب دو دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

* اورتون - کریستال پالاس

* منچسترسیتی - چلسی