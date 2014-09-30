استوک سیتی از سد نیوکاسل گذشت/ افزایش فشارها روی پاردو

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته ششم رقابتهای لیگ برتر انلگلیس دوشنبه شب با برگزاری دیدار تیمهای استوک سیتی و نیوکاسل به پایان رسید. در این بازی که به میزبانی تیم استوک سیتی برگرار شد میزبان با یک گل از سد نیوکاسل گذشت. تنها گل این مسابقه در دقیقه 15 روی ضربه پیتر کراوچ به ثم رسید.
استوک سیتی با این برد در رده یازدهم جدول ردهبندی ایستاد اما تیره روزیهای تیم آلن پاردو با شکستی دیگر ادامه یافت. در این بازی هم هواداران نیوکاسل با نصب بنری خواستار رفتن پاردو از تیم خود شدند. نیوکاسل با 3 امتیازی که از قبل داشت تیم نوزدهم جدول ردهبندی است.
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