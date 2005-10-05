سريال"دوست اختصاصي من"با صداي"سينا سرلك"همراه مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"،مجموعه "دوست اختصاصي من" كه پيش از اين "مرده متحرك" نام داشت، در مدت 30 شب ماه رمضان در دو قسمت مختلف با صداي "سينا سرلك " همراه مي شود.

اين خواننده ،موسيقي تيتراژ شروع را در دستگاه "دشتي" و تيتراژ پاياني را در دستگاه " افشاري" و در يك فضاي كلاسيك سنتي به آهنگساز ي "حميد رضا صدري" خوانده است .اين مجموعه از شبكه اول سيما پخش مي شود.

داستان اين مجموعه درباره جواني به نام "جلال" است كه به دليل بدبياري هاي مختلف قصد رفتن به ناكجاد آباد را دارد، اما طي اتفاقاتي جنازه اي پيدا مي كند كه متوجه مي شود، ميلياردها تومان ارزش دارد.فيلمنامه اين مجموعه توسط "سعيد رحماني" نوشته شده است و "مجيد صالحي"، "كتايون رياحي"، "پرويز فلاحي پور"، "اسماعيل خلج"، "فردوس كاوياني"، "رامين ناصر نصير" و... در اين مجموعه بازي مي كنند.