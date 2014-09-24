به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون کره جنوبی، مجتبی عابدینی بعد از صعود تیم اسلحه سابر شمشیربازی به فینال اظهار کرد: بازی خوبی با چین داشتیم. اواسط بازی یک مقدار از لحاظ بدنی افت کردیم و تمرکزمان را از دست دادیم ولی در نهایت موفق شدیم برابر چین به برتری برسیم.

وی با بیان اینکه در سه دیدار آخر خوب بازی کردیم، درباره دیدار فینال با کره جنوبی گفت: درست است که تیم کره قهرمان المپیک است اما ما نباید به مدال نقره راضی باشیم. ما از ایران برای کسب مدال طلا به کره جنوبی آمده ایم. پیش از این ما مدال‎های نقره و برنز تیمی سابر را گرفته‌ایم و الان هم باید طلا بگیریم.

ملی پوش سابر شمشیربازی در پایان تاکید کرد: ما تیم خیلی خوبی داریم به طوری که همین تیم می تواند در سه بازی دیگر آسیایی هم شرکت کند.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.