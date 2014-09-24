یادمان زن، مقاومت و ایثار در کرمانشاه رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه و همزمان با سومین روز از هفته دفاع مقدس، از نماد "زن، مقاومت و ایثار در کرمانشاه رونمایی شد.

این مراسم با حضور فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص)، مسئولین ارشاد، صدا و سیما و مسئولین اقشار و بسیج استان کرمانشاه برگزار شد.

سردار بهمن ریحانی، فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره زنان شهیده هشت سال دفاع مقدس، اظهار داشت: نقشی که مادران و همسران در طول هشت سال جنگ تحمیلی با صبر و مقاومت خود بر جای گذاشتند، بی بدیل است.

وی با بیان ایثارگری های مادران و همسران در آن دوران گفت: حضور بانوان در بیمارستان های صحرایی و انجام اقدامات پشتیبانی و نیز ایجاد انگیزه و شور و حرارت در میان همسران و فرزندان، نقش مهمی را در پیروزی کشور داشت.

سردار ریحانی گفت: نقش زنان پس از پیروزی در دفاع مقدس نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، به نحوی که آنها با حضور فعال در تمامی عرصه های سیاسی و اجتماعی نقش مهمی را در پیشبرد اهداف نظام بر عهده داشته اند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در پایان خاطر نشان کرد: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به این دلیل است که ما به یاد داشته باشیم سربلندی و عزت امروز کشور با زحمت و جانفشانی بدست آمده است.