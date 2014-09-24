مدیر کل جدید ورزش و جوانان لرستان وظیفه سنگینی در حوزه جوانان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله خجسته پور ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان با تقدیر از فعالیتهای مدیر قبلی این اداره کل اظهار داشت: ما در عصری به سر می بریم که حرف اول را در مدیریت علم می زند که امروز یک فرد با تحصیلات دانشگاهی در حوزه ورزش استان معرفی شدند و به طور حتم منشا خیر و برکت در استان می تواند باشد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به حوزه جوانان در این اداره کل عنوان کرد: علاوه بر حوزه ورزش و قهرمانی باید به حوزه جوانان در استان نیز توجه جدی صورت گیرد.

فرماندار خرم آباد با تاکید بر اینکه مدیر کل جدید ورزش و جوانان استان وظیفه سنگینی در حوزه جوانان خواهد داشت ادامه داد: مشکل اصلی جوانان لرستان اشتغال و عدم مشارکت جوانان در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.

خجسته پور با بیان اینکه استان لرستان ورزشکاران و قهرمانان فراوانی را در رشته های مختلف به کشور معرفی کرده است بیان داشت: با این حال تنها نباید به حوزه ورزش قهرمانی توجه صورت گیرد بلکه توجه جدی به ورزش همگانی در استان لرستان نیز همواره باید مدنظر قرار گیرد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تکمیل پروژه های ورزشی لرستان تاکید کرد و گفت: متاسفانه برخی از پروژه های ورزشی استان به سرانجام نرسیده اند و با داشتن عنوان های بزرگ در ابتدا امروز تقلیل پیدا کرده اند.

فرماندار خرم آباد بر ضرورت تلاش مدیریت جدید ورزش و جوانان لرستان و همچنین وزارت ورزش و جوانان بر تکمیل این پروژه ها تاکید کرد و ادامه داد: امیدواریم با حمایت وزارت ورزش و جوانان شاهد افتتاح این پروژه ها در استان باشیم تا جوانان از این فضاهای ورزشی استفاده کنند.

خجسته پور با تاکید بر اینکه جوان نیازمند نشاط و سرزندگی است گفت: ایجاد این فضا برای جوانان باید از سوی متولیان در حوزه ورزش و جوانان باید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه درد برخی از جوانان لرستانی اعتیاد است عنوان کرد: اگر در حوزه ورزشی اقدامات لازم و جدی صورت می گرفت امروز جمعیت کمتری از جوانان این استان به سمت اعتیاد حرکت می کردند.

فرماندار خرم آباد ادامه داد: ای کاش به جای این همه "کمپ ترک اعتیاد" باشگاه و فضای ورزشی در استان می داشتیم عنوان کرد: چه بسا در استان با یک آمار مقایسه ای سرانه کمپهای ترک اعتیاد با سرانه فضاهای ورزشی برابری کند و این در لرستان یک درد است.

خجسته پور با تاکید بر اینکه همه ما در این زمینه مسئول هستیم ادامه داد: در این راستا حوزه ورزش و جوانان استان مسئولیت بیشتری را بر عهده دارد.