به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا امرز در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، سرایت گسترده ویروس ابولا، تنشهای روسیه با اروپا و خطر داعش در سوریه و عراق را به عنوان چالشهای مدنظر خود اعلام کرد.

وی در ادامه سخنان خود در موضوع هسته ای ایران، اظهار داشت: از رهبران ایران می‌خواهم که از فرصت به دست آمده در زمینه حل برنامه هسته ای این کشور، استفاده کنند. این راه حل ساده ای است.

اوباما افزود: درباره برنامه هسته‌‌ای ایران، ما می توانیم به راه‌‌حلی درباره برنامه هسته‌ای شما برسیم که نیازهای انرژی‌‌تان را تامین و صلح‌آمیزبودن برنامه هسته‌‌ای شما را تضمین کند.

وی افزود: آمریکا هرگز با اسلام در جنگ نبوده و نیست. اسلام دین صلح است و داعش نماینده آن نیست. داعش خود را ورای اسلام دروغین پنهان کرده است. روسیه نظم دوران پس از جنگ را به چالش کشیده است.

رئیس جمهور آمریکا همچنین بر حل بحران سوریه از طریق سیاسی تاکید کرد.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه از آنچه دخالت روسیه در امور اروپا خواند به شدت انتقاد کرد و افزود: روسیه پیامد اقدامات خود در اوکراین را متحمل خواهد شد.

وی افزود: ما با مطرح کردن موضوعاتی همچون جنگ تمدنها مخالفیم و جنگی را علیه ادیان آغاز نکرده ایم.

رئیس جمهور آمریکا با اشاره به جنایات گروه تروریستی داعش، اقدامات این گروه را جدای از اسلام خواند و گفت: ما به سوریه و عراق برای بازپس گرفتن اراضی شان کمک خواهیم کرد.

وی با ادعای اینکه آمریکا تلاش خواهد کرد منابع مالی و اعزام تروریست برای عضویت در داعش را متوقف کند، افزود: باید مبارزه با افراطی گری را از مدارسی که این مسائل را آموزش می دهند، آغاز کنیم.