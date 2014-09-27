به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت والده‌ مکرمه‌ آیت‌الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

آیت الله آقای حاج سیّد محمود هاشمی شاهرودی دامت برکاته

درگذشت والده‌ مکرمه آن جناب را که مادر سه شهید سرافراز بودند، به جنابعالی و دیگر بازماندگان تسلیت عرض می‌کنم و بقاء وجود شریف و دوام توفیقاتتان را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

پروردگار مهربان رحمت و مغفرت خود را شامل حال آن مرحومه بفرماید و وی را با فرزندان شهیدش محشور نماید ان‌شاءالله.

سیّد علی خامنه ای