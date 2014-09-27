به گزارش خبرنگار مهر، در پیام عبدالرضا رحمانی فضلی خطاب به آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی آمده است: با کمال تاسف و تاثر، ضایعه درگذشت والده مکرم و گرامی حضرتعالی، مادر گرانقدر سه شهید معزز را حضور جنابعالی و بیت محترم تسلیت و تعزیت عرض نموده، ضمن ابراز همدردی از درگاه پروردگار قادر متعال برای آن بانوی بزرگوار رحمت و علو درجات و برای همه بازماندگان به ویژه حضرتعالی و بیت محترم صبر جمیل و اجر جزیل خواستارم.

حاجیه خانم موسوی مددی مادر سه شهید و والده آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی که بر اثر سکته مغزی به مدت سه ماه در بیمارستان‌های تهران در حالت کما قرار داشت، روز جمعه دار فانی را وداع گفت.

مراسم تشییع آن مرحومه امروز از مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم برگزار می‌شود و مراسم ترحیم وی امشب بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد.