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۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۸:۲۰

در تمرین امروز آبی پوشان؛

استقلالی‌ها برای پاره کردن نوار شکست‌ها هم قسم شدند!

استقلالی‌ها برای پاره کردن نوار شکست‌ها هم قسم شدند!

بازیکنان تیم استقلال در اولین تمرین پس از شکست مقابل ذوب‌آهن حلقه اتحاد تشکیل دادند و هم‌قسم شدند تا در دیدارهای آینده تنها مقابل حریفان به پیروزی برسند و نوار شکست ها را پاره کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین استقلال پس از شکست مقابل ذوب آهن اصفهان در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی و با حضور حدود 30 نفر از هواداران این تیم برگزار شد.

* حنیف عمران‌زاده پس از مدت‌ها مصدومیت و یعقوب کریمی پس از بازگشت تیم ملی امید از اینچئون در تمرین استقلال حضور پیدا کردند. این دو بازیکن تنها به دویدن دور زمین اکتفا کردند.

* تنها غایب امروز استقلال، هاشم بیگ‌زاده بود که در تمرین این تیم حضور نداشت.

* بازیکنان استقلال قبل از شروع تمرین هم‌قسم شدند تا دیگر نوار باخت های پیاپی خود را قطع کرده و از بازی مقابل ملوان تنها به کسب سه امتیاز فکر کنند.

* در ابتدای تمرین، امیر قلعه نویی حدود 10 دقیقه برای بازیکنان صحبت کرد و از آنها خواست گذشته را فراموش کرده و از بازی با ملوان تنها برای پیروزی های پی‌درپی مقابل حریفان ظاهر شود. وی تاکید کرد باید به گونه‌ای بازی کنیم تا  هوادارانی که در سرما و گرما کنار تیم هستند، در پایان بازی، خوشحال از استادیوم خارج شوند.

پس از صحبت های قلعه‌نویی، بازیکنان ابتدا همانند روزهای گذشته بدن های خود را با دویدن گرم کرده و سپس بازیکنانی که روز گذشته مقابل فولاد خوزستان به طور کامل به میدان رفته بودند 20 دقیقه ریکاوری کرده و سپس ورزشگاه را ترک کردند و سایر بازیکنان زیر نظر اعضای کادر فنی تمرینات خود را ادامه دادند.

براساس تصمیم کادر فنی استقلال تمرین روز یکشنبه این تیم تعطیل است و از روز دوشنبه دور جدید تمرینات برای دیدار هفته یازدهم برابر ملوان آغاز خواهد شد. دیدار این دو تیم روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2378794

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