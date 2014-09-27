به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین استقلال پس از شکست مقابل ذوب آهن اصفهان در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی و با حضور حدود 30 نفر از هواداران این تیم برگزار شد.

* حنیف عمران‌زاده پس از مدت‌ها مصدومیت و یعقوب کریمی پس از بازگشت تیم ملی امید از اینچئون در تمرین استقلال حضور پیدا کردند. این دو بازیکن تنها به دویدن دور زمین اکتفا کردند.

* تنها غایب امروز استقلال، هاشم بیگ‌زاده بود که در تمرین این تیم حضور نداشت.

* بازیکنان استقلال قبل از شروع تمرین هم‌قسم شدند تا دیگر نوار باخت های پیاپی خود را قطع کرده و از بازی مقابل ملوان تنها به کسب سه امتیاز فکر کنند.

* در ابتدای تمرین، امیر قلعه نویی حدود 10 دقیقه برای بازیکنان صحبت کرد و از آنها خواست گذشته را فراموش کرده و از بازی با ملوان تنها برای پیروزی های پی‌درپی مقابل حریفان ظاهر شود. وی تاکید کرد باید به گونه‌ای بازی کنیم تا هوادارانی که در سرما و گرما کنار تیم هستند، در پایان بازی، خوشحال از استادیوم خارج شوند.

پس از صحبت های قلعه‌نویی، بازیکنان ابتدا همانند روزهای گذشته بدن های خود را با دویدن گرم کرده و سپس بازیکنانی که روز گذشته مقابل فولاد خوزستان به طور کامل به میدان رفته بودند 20 دقیقه ریکاوری کرده و سپس ورزشگاه را ترک کردند و سایر بازیکنان زیر نظر اعضای کادر فنی تمرینات خود را ادامه دادند.

براساس تصمیم کادر فنی استقلال تمرین روز یکشنبه این تیم تعطیل است و از روز دوشنبه دور جدید تمرینات برای دیدار هفته یازدهم برابر ملوان آغاز خواهد شد. دیدار این دو تیم روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.