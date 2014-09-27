به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و دبیری تبریز در چارچوب رقابت‌های هفته پنجم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* حدود 700 هوادار در ورزشگاه مخابرات اصفهان حضور داشتند که این ورزشگاه را نیمه بیشتر آن تماشاگر بودند و به تشویق تیم اصفهانی نمی‌پرداختند.

* در بین دو نیمه بر خلاف بازی‌های قبل که مسابقه بین تماشاگران برگزار می‌شد، یک گروه آکروبات به اجرای برنامه می‌پرداختند؛ در هفته‌های گذشته انتقاداتی به نحوه برگزاری مسابقات بین تماشاگران تیم اصفهانی مطرح می‌شد.

* در شرایطی که گیتی‌پسند بازی را عقب بود و سرپرست تیم مشغول صحبت با افشین کاظمی روی نیمکت بود، مربی تیم تابلوی تایم اوت را به جایگاه داد، این در شرایطی است که این از وظایف سرپرست به شمار می‌رود.

* نکته جالب توجه اینکه وقتی وقت استراحت در این بازی گرفته شد، عمده زمان این وقت اضافه، به جای توجه به مسائل داوری به اعتراض به داور و نحوه قضاوت پرداختند.

* اعتراضات به داوری این بازی باز هم ادامه داشت و دو تیم نسبت به این مسئله بارها اعتراض می‌کردند.

* در طول بازی و یکی از صحنه‌هایی که فرهاد فخیم، کاپیتان تیم گیتی‌پسند به تماشاگران نزدیک شد، با یکی از لیدرها به خوش و بش پرداخت.

* به دلیل محرومیت مهدی جاوید و جدایی طاها مرتضوی از تیم گیتی‌پسند، در این بازی بازیکنان اصفهانی مثل علی آذرپرور و لولاکی در لیست تیم قرار گرفته بودند اما در جریان بازی از آنها استفاده‌ای نشد؛ تنها بازیکنان اصفهانی حاضر در ترکیب تیم گیتی‌پسند سعید افشار، فرشاد شارقی و سپهر محمدی بودند.

* بعد از گل دوم گیتی‌پسند، نماینده فدراسیون بازی را برای دقایقی قطع کرد و نسبت به نحوه اعلام زننده گل گیتی‌پسند معترض بود و اجازه نداد که بار دیگر گوینده ورزشگاه به سبک تشویقی، زننده گل خود را اعلام کند.

این دیدار با پیروزی تیم دبیری تبریز به پایان رسید.