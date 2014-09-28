به گزارش خبرنگار مهر، حسین شمس، شامگاه شنبه پس از پیروزی تیم فوتسال دبیری تبریز مقابل گیتیپسند اصفهان در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی اظهار داشت: دو تیم در این بازی تلاش بسیاری برای پیروزی کردند اما ما توانستیم با عملکرد خوب خود و استفاده از موقعیتها، پیروزی را کسب کنیم.
وی با بیان اینکه دبیری در این بازی با خوششانسی به پیروزی رسید، تصریح کرد: بعد از آنکه این دیدار به تساوی کشیده شد، ما از موقعیتهای خود با خوششانسی استفاده کرده و توانستیم به گل برتری برسیم.
سرمربی تیم فوتسال دبیری تبریز با اشاره به عملکرد گیتیپسند در این بازی بیان داشت: تیم اصفهانی در نیمه دوم بازی از نظر بدنی کم آورد که به نظر من این مسئله به خاطر آن بود که شاگردان کشاورز تمرینات خود را دیر شروع کرده بودند و به همین دلیل خسته شدند.
وی با اشاره به اعتراضات گیتیپسندیها به داوری این بازی گفت: به نظر من گیتیپسند در صحنهای به داوری معترض بود که این صحنه خطا بود و در صحنه گل دبیری نیز بازیکنان تیم ما با استفاده از موقعیت به دست آمده، به گل رسیدند و توانستند تیم برنده باشند.
شمس با بیان اینکه امیدوار هستم سرمربی تیم ملی فوتسال دروازهبان دبیری را برای تیم ملی در نظر داشته باشد، اضافه کرد: موثق، یکی از دروازهبانهای جوان و آیندهدار به شمار میرود و میتواند در تیم ملی فوتسال درخشش ویژهای داشته باشد.
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