قهرمان ووشوی بازیهای آسیایی اینچئون وارد زنجان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محمد سیفی و اکبر محمد زاده قهرمانان بازی های آسیایی اینچئون کره در حالی به همراه مربی خود رامین نیا عصر روز شنبه وارد زنجان شدند که جمع کثیری از ورزشکاران و ورزش دوستان استان زنجان برای هرچه باشکوه تر شدن مراسم استقبال از آن ها به مجموعه ورزشی انقلاب آمده بودند.

در این مراسم ارسلان حسینی مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به اینکه در بازی های آسیایی افتخاری دیگر به افتخارات استان زنجان افزوده شد ابراز کرد: قهرمان طلایی استان زنجان در دو دوره از بازی های آسیایی با افتخار آفرینی خود باعث شادی و جشن در خیابان های زنجان شد.

وی افزود: همه مسئولانی که به این افتخار آفرینی کمک کردند امید است با تلاش های خود سبب تحقق افتخاراتی از این دست در المیپک شوند.

حسینی با تاکید بر اینکه حضور در بازی های آسیایی و المپیک افتخاری است که نصیب هر کسی نمی شود، عنوان کرد: این افتخار تنها در صورت تلاش و کوشش میسر می شود و زمانی که بچه ها در اردوی تیم ملی حضور داشتند از نحوه تمرین آنها یقین داشتم که افتخاری برای کشور کسب خواهند کرد.

مدیر کل ورزش و جوانان با بیان اینکه ووشوکاران زنجانی به گونه ای تمرین می کردند که پس از تمرین توان صحبت کردن برایشان نمی ماند تصریح کرد: نتیجه تمام آن تلاش ها افتخاری برای کشور ثبت کرد و امید است این قهرمانی ها در ورزش استان و کشور بیشتر تکرار شود.

در ادامه رامین موحد نیا مربی زنجانی تیم ملی ووشو با تقدیر از حضور گرم مردم در مراسم استقبال با اشاره به حضور قدرتمند ووشوکاران زنجان در بازی های آسیایی خاطر نشان کرد: چین در این بازی ها طعم تلخ شکست را در برابر ووشو کار ایران چشید.

وی با اشاره به اینکه 290 ورزشکار از کشور در اینچئون حضور داشتند ابراز کرد: نمایندگان شایسته استان زنجان در بازی های آسیایی در بسیاری از رشته ها دیده می شدند که این مهم افتخاری برای استان است.