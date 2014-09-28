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۶ مهر ۱۳۹۳، ۹:۱۴

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون،

کواچ: توان شکست کره جنوبی را داریم/ حفظ انگیزه بازیکنان سخت است

کواچ: توان شکست کره جنوبی را داریم/ حفظ انگیزه بازیکنان سخت است

سرمربی تیم ملی والیبال ایران می گوید بازیهای سخت ایران در مسابقات آسیایی کم کم فرا می رسد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون، کواچ پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل قطر اظهار کرد: تیم ما به اندازه ای که بتوانیم ببریم خوب بود. تیم ما تیم برتر میدان بود اگر چه قطر هم تیم بدی نیست و خوب بازی می کند.

وی درباره بازیهای بعدی تیم ملی ایران تاکید کرد: باید بگویم بازیها کم کم سخت تر می شود. مربی کره جنوبی بعد از باخت در مسابقات قهرمانی جهان گفت که این مسابقات برایش مهم نیست و تمام هدفش بازیهای آسیایی است. با اینکه توان شکست این تیم را داریم ولی باید تمرکزمان را حفظ کنیم.

سرمربی تیم ملی والیبال در پایان تاکید کرد: حفظ انگیزه بازیکنان در این مسابقات خیلی سخت است ولی سعی می کنیم تا اندازه ای که برای برد لازم است خوب بازی کنیم.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

کد مطلب 2378973

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