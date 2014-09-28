نشست بررسی تحولات افغانستان در خبرگزاری مهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن جعفری دبیرکل حزب رفاه ملی و رئیس مجمع فرهنگی انقلاب اسلامی افغانستان و سید آقا موسوی نژاد کارشناس مسائل افغانستان با حضور در خبرگزاری مهر به سوالات خبرنگاران درباره تحولات انتخاباتی این کشور و آینده افغانستان پاسخ دادند.



کارشناسان مسائل افغانستان در این نشست به بررسی روند انتخاباتی، الگوی رفتاری رای دهندگان، آینده روابط تهران-کابل و کابل-اسلام آیاد در پی روی کار آمدن اشرف غنی احمدزی و همچنین سرنوشت پیمان امنیتی واشنگتن-کابل پرداختند.



محمد حسن جعفری و سید آقا موسوی نژاد در این نشست به بررسی این موضوع پرداختند که آیا سیاست های جدید اشرف غنی احمدزی می تواند در تامین امنیت افغانستان موثر باشد و آیا این احتمال وجود دارد که عبدالله عبدالله به عنوان معاون رئیس جمهوری افغانستان منصوب می شود یا خیر.

کارشناسان مسائل افغانستان همچنین به بررسی دلایل حمایت غربیها از احمدزی و اینکه آیا انتقال مسالمت آمیز قدرت در افغانستان گامی به سوی صلح و ثبات واقعی بوده و چشم انداز روشنی برای این توافق وجود دارد یا خیر پرداختند.



محمد حسن جعفری و سید آقا موسوی نژاد همچنین موضع گروههای مسلح همچون طالبان را در قبال پیمان امنیتی واشنگتن-کابل و واکنش آنها را به این پیمان که گفته می شود آمریکا با انعقاد آن در پی امتیازگیری از افغانستان است، بررسی کردند.



در این نشست همچنین تاثیرات امضای پیمان امنیتی بر امنیت کشورهای همسایه و روابط افغانستان با این کشورها و همچنین این موضوع که آیا افغانستان می تواند بر اساس استراتژی و سیاست های اوباما به آرامش برسد یا خیر، مورد بررسی قرار گرفت.



مشروح این نشست متعاقبا منتشر می شود.