انعقاد پیمان امنیتی با آمریکا راه حل مشکلات افغانستان نیست/ سه دلیل کابل برای انعقاد این پیمان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن جعفری دبیرکل حزب رفاه ملی و رئیس مجمع فرهنگی انقلاب اسلامی افغانستان و سید آقا موسوی نژاد کارشناس مسائل افغانستان با حضور در خبرگزاری مهر به سوالات خبرنگاران درباره تحولات انتخاباتی این کشور و آینده افغانستان پاسخ دادند.

دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان در رابطه با سرنوشت پیمان امنیتی واشنگتن-کابل گفت: حزب رفاه ملی افغانستان تنها حزبی بود که مخالفت خود را با انعقاد پیمان امنیتی اعلام کرد و از آن به عنوان دادن امتیاز به اتباع آمریکایی یاد کرد.

وی افزود: حزب رفاه ملی افغانستان از اظهارات فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در زمینه خروج نظامیان در سال 2011 استقبال کرد زیرا حضور نظامیان غیر از چالش چیزی برای افغان ها ندارد و این پیمان راه حل مشکلات نیست. اگر بخواهیم بهانه را از تروریست ها بگیریم باید خارجی ها افغانستان را ترک کنند.

محمد حسن جعفری تاکید کرد: پیمان امنیتی واشنگتن-کابل اگر هم امضا شود باید زمان آن محدود و مشخص باشد و از طرف دیگر پارلمان باید دیدگاه مردم را در نظر بگیرد. در پیمان امنیتی واشنگتن-کابل نباید بحث کاپیتولاسیون مطرح باشد زیرا حضور نظامیان خارجی تنها بهانه ای برای گسترش افراط گرایی در منطقه است. از این رو به دولت جدید توصیه می کنم که اگر خواهان مذاکره با طالبان است، باید سیاست هایی را در پیش بگیرد که برای شبه نظامیان توقع ایجاد نکند.

دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان با تاکید بر لزوم مجازات سرکردگان طالبان و مخالفت دولت با آزادی زندانیان گفت همانطور که سیاف اعلام کرده است اگر دولت جدید، طالبان را در چهار گوشه شهر آویزان کند، دیگر مشکلی در کشور وجود ندارد زیرا شبه نظامیان زبان تفاهم و مصالحه را نمی فهمند.

سید آقا موسوی نژاد نیز در این رابطه گفت: از یک طرف حضور خارجی ها باعث تحریک افراطیون شده است و از طرف دیگر غربیها نمی خواهد زیر ساخت های لازم را برای ارتش افغانستان فراهم سازد. دولت افغانستان اعلام کرده است که پیمان امنیتی واشنگتن-کابل کشور را از بحران تروریسم نجات می دهد اما واقعیت امر این است که انعقاد چنین پیمانی باعث تحریک گروههای رادیکال می گردد و به تداوم انتحار و انفجار می انجامد.

وی افزود: آمریکایی ها و ناتو وعده داده بودند که نیروهای امنیتی را تجهیز می کنند اما تابحال چنین چیزی محقق نشده است و اگر همین روند ادامه یابد وضعیت بدتر نیز می شود. آمریکایی ها و ناتو با طالبان بازی کرده و در قالب یک "سیاست نا آرامی مدیریت شده"، طالبان را حفظ کرده اند.

در پیمان امنیتی واشنگتن-کابل نباید بحث کاپیتولاسیون مطرح باشد زیرا حضور نظامیان خارجی تنها بهانه برای گسترش افراط گرایی در منطقه است

این کارشناس مسائل افغانستان گفت: اگر دولت افغانستان بخواهد از شر تروریسم رهایی یابد، باید اصلاحات را در این پیمان انجام دهد و تعهدات مشخصی را همراه با ضمانت های لازم دریافت کند و در خصوص کاپیتولاسیون هم باید گفت؛ این ماده از پیمان، مغایر با قانون اساسی و سایر قوانین نافذه افغانستان و حاکمیت ملی و صلاحیت و استقلال قضایی آن در قلمرو سرزمینی اش است. از سوی دیگر، امضای مصونیت قضایی باعث می شود تا کشورهای غیرمسلمان آزادانه هر اقدامی را که می خواهند در افغانستان انجام دهند، بدون اینکه عدالت در مورد آنان به اجرا،‌ در آید و دولت و قوه قضائیه افغانستان حق دفاع از حقوق شهروندانش را داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه این پیمان نقض حاکمیت ملی و مغایر با قوانین افغانستان است، خواستار بازبینی در امضای آن شد و گفت هدف کابل از انعقاد پیمان امنیتی واشنگتن-کابل مقابله با تروریسم وتجهیز نیروهای امنیتی در حدی که بازدارنده باشد،تقویت توان فرسوده اقتصادی افغانستان که نیازمند کمک های خارجی است و سوم همکاری دفاعی در برابر تجاوز خارجی می باشد.

رئیس مجمع فرهنگی انقلاب اسلامی افغانستان در پاسخ به این پرسش که "آیا تشکیل دولت جدید افغانستان در برگیرنده خواست همه طیف های سیاسی است یا خیر؟" گفت: آنچه دکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی به مردم افغانستان وعده دادند، حکومت فراگیر است.



وی افزود: اشرف غنی احمدزی بارها اعلام کرده است که فقه جعفری و فقه حنفی در برابر قانون یکی بوده و دولت جدید در پی آن است که حکومت وحدت ملی تشکیل شود که بتواند خواسته های مردم افغانستان را برآورده کند.



دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان گفت: حکومت گذشته شاید مشکلات خود را داشت اما حکومت برآمده از انتخابات با هدف ایجاد صلح و امنیت در افغانستان ایجاد شده و قدم بعدی مقابله با رکود اقتصادی است.

وی با اشاره به خروج میلیاردها دلار سرمایه از افغانستان گفت امیدوارم که دولت وحدت ملی بتواند مطالبات مردم را برآورده کند که این مستلزم وجود یک مدیریت توانمند است زیرا افغان ها از جنگ خسته شده اند و توان این را ندارند که بیش از این شاهد جنگ در کشورشان باشند.

محمد حسن جعفری گفت: اگر تیم های انتخاباتی اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله بتوانند خواسته های مردم را برآورده سازند، مردم از آنها حمایت می کنند و پایه های قوی حکومت تشکیل می شود اما اگر دولت ضعیف عمل کند و کارآیی نداشته باشد مردم گریزان می شوند.



رئیس مجمع فرهنگی انقلاب اسلامی افغانستان تاکید کرد: امیدوارم وعده های عبدالله و احمدزی تحقق پیدا کند زیرا افغان ها نیازمند صلح و آزادی بوده و مطالبات مردم افغانستان بیشتر از آنکه در راستای مسائل سیاسی باشد در راستای مباحث اقتصادی و لقمه هایی است که باید سر سفره ها بیاید.



وی با بیان اینکه پدیده شوم طالبان که در بامیان هزاران نفر را قتل عام کرده است، ساخته و پرداخته غرب، چندین کشور عربی و پاکستان است، گفت: پدیده شوم تروریسم و القاعده پس از سه دهه بحران و 14 سال جهاد ایجاد شد و خواب آرام را از مردم افغانستان گرفته است و هم اکنون تهدیدی برای جهانیان به شمار می رود.



ادامه دارد...