اسماعیل صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از برنامه‌های جاری شهرداری، ادامه عملیات رنگ‌آمیزی جداول و دیواره‌های پارک ساحلی، نظافت مستمر سطح شهر، تعمیر و تعویض فنس زمین چمن مصنوعی و تهیه یک دستگاه آبسردکن برای این مجموعه ورزشی است.

وی افزود: تعمیر و بهسازی روشنایی معابر، ترمیم و بازسازی معابر شهری، اصلاح شبکه آبرسانی و تأمین و توزیع آب شرب نیز از دیگر موضوعاتی است که در دستور کار شهرداری قرار دارد.

سرپرست شهرداری خارگ ادامه داد: در حوزه خدمات شهری، اورهال و آماده‌سازی ماشین‌آلات مکانیزه حمل زباله با هدف ارتقای کیفیت جمع‌آوری پسماند و استمرار خدمات‌رسانی در سطح شهر دنبال می‌شود.

صالحی همچنین از برنامه شهرداری برای ترمیم و تعمیر زمین والیبال ساحلی و تأمین روشنایی این زمین خبر داد و گفت: توسعه و نگهداری فضاهای ورزشی و عمومی شهر از جمله موضوعاتی است که مورد توجه شهرداری قرار دارد.

وی با اشاره به پروژه‌های محدود عمرانی شهرداری تصریح کرد: اجرای عملیات اصلاح و بهسازی معابر در پارک گردشگری و اصلاح سیستم روشنایی این پارک از جمله پروژه‌هایی است که پیگیری و اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست شهرداری خارگ یکی از محورهای مهم فعالیت شهرداری را تقویت درآمدهای پایدار عنوان کرد و افزود: پیگیری مطالبات شهرداری با هماهنگی واحد درآمد، برگزاری جلسات کمیسیون درآمدی و بررسی ظرفیت‌های درآمدی در حوزه‌های مختلف، به صورت جدی دنبال می‌شود تا منابع درآمدی شهرداری تقویت شود.

صالحی در ادامه به موضوع طرح جامع شهری خارگ اشاره کرد و گفت: این موضوع با همکاری رئیس شورای اسلامی شهر، امام جمعه، بخشدار ویژه خارگ، شهرداری، مدیر شهرسازی و مشاور مربوطه در حال پیگیری است و رایزنی‌ها و اقدامات لازم در سطح استان و دیوان عدالت اداری ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی با مجموعه عمران برای اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح شهر و همچنین پیگیری اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام شهرداری از طریق سازمان برنامه و بودجه، فرمانداری و استانداری نیز در حال انجام است.

سرپرست شهرداری خارگ تأکید کرد: رویکرد مدیریت شهری در این دوره، تمرکز بر مسائل ملموس و روزمره شهروندان، حفظ زیرساخت‌های موجود، ارتقای کیفیت خدمات شهری و همزمان پیگیری منابع لازم برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است.

صالحی گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، روند خدمت‌رسانی در خارگ با جدیت ادامه پیدا کند و مسائل اساسی شهر در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و برطرف شود.