به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمان در جلسه انعقاد تفاهم‌نامه میان استانداری کرمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به همکاری‌های شکل‌ گرفته میان دو مجموعه در دولت چهاردهم اظهار کرد: با نگاه مثبت سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، همکاری بسیار خوبی میان استانداری کرمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفته است.

محمدعلی طالبی، افزود: نمود این همکاری را می‌توان در برگزاری چندین رویداد فرهنگی و هنری و همچنین اجرای برنامه‌های استانی طی یک سال و هفت تا هشت ماه گذشته در کرمان مشاهده کرد.

استاندار کرمان از حمایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برنامه‌های فرهنگی و هنری این استان قدردانی کرد و افزود: این نگاه مثبت و حمایتگرانه در حوزه توجه به استان کرمان به ما این روحیه را داد که به وسع خودمان کمک کنیم تا یک اتفاق خوب در استان کرمان شکل بگیرد.

طالبی، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان کرمان تصریح کرد: این ظرفیت‌ها می‌تواند به عبور کرمان از برخی مشکلات و چالش‌ها و همچنین تصحیح مسیر توسعه استان و ارتقای جامعه، فرهنگ و هنر کرمان کمک کند.

وی درباره تفاهم‌نامه همکاری میان استان کرمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این تفاهم‌نامه جهت‌گیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را روشن می‌کند و می‌تواند به کاری که قرار است از طریق وزارتخانه در استان انجام شود، سازمان بدهد.

استاندار کرمان ادامه داد: این تفاهم‌نامه ظرفیتی را در اختیار ما می‌گذارد تا منابع و ظرفیت‌های استان را در خدمت فرهنگ و هنر به میدان بیاوریم و کمک کنیم زیرساخت‌های توسعه استان در بعد فرهنگی و هنری ارتقا پیدا کند.

طالبی، با تأکید بر اینکه تفاهم‌نامه امضاشده صرفاً یک توافق روی کاغذ نیست، اظهار کرد: این تفاهم‌نامه فراتر از امضا است. دوستان و عزیزان آن را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که از دل تفاهم‌نامه اقدام بیرون می‌آید و در هر مقطعی قابل ارزیابی است.

استاندار کرمان ابراز امیدواری کرد: اجرای تفاهم‌نامه میان استانداری کرمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمینه فعال‌تر شدن بخش فرهنگی و هنری استان را فراهم کند.

طالبی، با اشاره به پیش‌بینی برگزاری چند جشنواره ملی در قالب این تفاهم‌نامه گفت: برگزاری این جشنواره‌ها و حمایت از بخش‌های مختلف فرهنگی و هنری در استان کرمان، فرصت مناسبی برای رونق و توسعه فعالیت‌های این حوزه فراهم خواهد کرد.

وی افزود: با اجرای این برنامه‌ها می‌توان زمینه شکل‌گیری جامعه‌ای بانشاط و شهرها و شهرستان‌هایی فعال و پویا در عرصه‌های فرهنگی و هنری را فراهم کرد.

طالبی، با اشاره به رویکرد رویداد محوری در استان کرمان اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در استان کرمان به عنوان یک راهبرد به صورت جدی دنبال می‌کنیم، رویدادمحوری و برگزاری رویدادهایی است که بتواند کرمان را در کشور و جهان مطرح کند.

وی درباره طرح «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» گفت: هدف اصلی ما این بود که کرمان را در دنیا مطرح کنیم، اما به دلیل اینکه از ابتدای سال و از ۹ اسفندماه سال گذشته درگیر جنگ شدیم، این برنامه را به تعویق انداختیم.

استاندار کرمان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های استان بیان کرد: شما هیچ استانی را با این همه ظرفیت و این همه غربت نمی‌بینید. خوشبختانه با وجود همه چالش‌ها، جنگ‌ها و مصیبت‌هایی که وجود داشت، اتفاقات بسیار خوبی افتاد.

طالبی، ادامه داد: رویکردی که ما داریم، برای معرفی کرمان، استفاده از ظرفیت‌های کرمان و فراهم کردن فضا و فرصت زندگی بهتر برای مردم کرمان دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قطعاً به همت والا و نگاه ارزشمند وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکارانشان در این عرصه امید بسته‌ایم که بتوانیم با این تفاهم‌نامه، که کف همکاری‌ها و کمک‌هایی است که می‌توانیم به صورت مشترک برای کرمان دنبال کنیم، مبنایی برای توسعه فعالیت‌ها در استان داشته باشیم.

استاندار کرمان در پایان ابراز امیدواری کرد: تفاهم‌نامه مشترک میان استان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مبنایی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در استان کرمان باشد.