طراحی دو پلتفرم جدید خودرو در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد غزابی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با تاکید بر اینکه قطعه سازان نیاز به مراقبت بیشتری از سوی دولت دارند، گفت: اگرچه قطعه سازان در شرایط فعلی نیازمند حمایت همه جانبه دولت برای تداوم کار و تولید قطعات باکیفیت هستند اما همه نگاه ها به خودروسازان است و در این میان تلاش ما این است که بیشترین درآمد خود را صرف پرداخت قطعه سازان کنیم تا آنها قطعات را به موقع به دست ما برساند.

معاون کیفیت گروه خودروسازی سایپا افزود: در حال حاضر هر روز درگیر افزایش قیمت قطعه هستیم و این افزایش قیمت قطعات است که قیمت خودرو را بالا می برد و قطعه سازان نیز می گویند اگر منابع مالی کافی به آنها نرسد، تولید قطعات را متوقف می کنند؛ بنابراین به جای طراحی و اجرای طرح‌های متعدد نجات صنعت خودرو باید به عواملی همچون نجات صنعت قطعه سازی متمرکز شد و دولت، مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید به همراه بانک‌ها پشتیبان صنعت خودروی کشور شوند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، در بخش طراحی نیاز به کار بیشتری داریم و اعتقاد سایپا این است که پلتفرم‌های خود را داشته باشد و وابسته به پلتفرم‌های کره، اروپا و چین نباشند.

به گفته غزایی، ایران باید مطابق با اهداف سند چشم انداز 20 ساله پایگاه طراحی و آزمون منطقه در صنعت خودرو شود در حالی که این کار سرمایه گذاری زیادی را طلب می کند، بنابراین دولت باید خود وارد عمل شده و در این رابطه سرمایه گذاری کرده و بعد از راه اندازی آن را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی اظهار داشت: انتقادات زیادی که به کیفیت خودروی پراید و ایمنی آن مطرح است، صحت ندارد و اعتقاد ما بر این است که در عراق بازار خوبی وجود دارد و خودروی پراید ناایمن نیست بلکه باید اجازه داد که سایپا صادرات خود را داشته باشد، این در شرایطی است که پنج میلیون خودرو از گروه پراید وجود دارد و از زمانی که پراید به X100 تبدیل شده، ایمنی و نقص ندارد و 100 درصد منطبق با استانداردهای مدنظر سازمان ملی استاندارد است.

غزایی اظهار داشت: هم اکنون صادرات پراید علاوه بر عراق به ونزوئلا و آفریقا نیز صورت می گیرد و در پلتفرم X200 که محصولات تیبا و ساینا را شامل می شود، صادرات به روسیه شروع شده است و اگر ظاهر این خودرو را به روز کنیم، می توانیم فروش بیشتری داشته باشیم.

وی گفت: در حوزه X200 که تیبا و تیبا 2 را شامل می شود برنامه افزایش تولید تا 1200 دستگاه پیش بینی شده و از سال 96 تیراژ تولید پراید را کاهش خواهیم داد. البته تولید خودروهای جدیدتری را نیز در دستور کار داریم که برخی از آنها در فاز محرمانه است اما به صورت کلی حداقل دو پلتفرم در این زمینه طراحی شده است.

به گفته معاون کیفیت سایپا، تا پایان سال جاری یا اوایل سال بعد خودروی ساینا را وارد بازار خواهیم کرد.

غزایی ادامه داد: برنامه ایران برای مشارکت با خودروسازان چینی بسیار جزئی است و سایپا تلاش دارد پلتفرم‌های خود را داشته باشد و کمتر از 10 درصد برنامه تولید سایپا به مشارکت با چینی‌ها اختصاص دارد.

وی درباره نظارت بر روی کیفیت خودروهای تولیدی سایپا خاطرنشان کرد: نظارت‌های پررنگی بر روی کیفیت قطعات تولیدی محصولات سایپا صورت می گیرد و حتی اگر در نمایندگی نیز نقصی بر روی قطعات وجود داشته باشد، آن خودرو را بلوکه می کنیم و حساسیت ما در این زمینه بسیار بالا است، ضمن اینکه نگاه ما این است که نقص ایمنی خودروهای سایپا صفر باشد.

معاون کیفیت سایپا ادامه داد: شماره گذاری برخی محصولات سایپا به دلیل عدم نصب کپسول آتش نشانی متوقف شده و همین امر منجر به صفر شدن گردش مالی برخی روزهای این گروه خودروسازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: کیفیت کلاف سردرگم نیست بلکه یک کار فنی است که باید بهبود داشته باشد اما چنانچه مردم و مسئولان از کیفیت خودروهای تولیدی ناراضی هستند، حتما درست می گویند و ما باید خود را تغییر دهیم و کیفیت تولیدات خود را بالا برده تا مشتریان محصولات ما را انتخاب کنند.

غزایی خواستار ورود پررنگ تر سازمان ملی استاندارد در حوزه قطعات یدکی شد و گفت: چنانچه برخی قطعات یدکی از بازارهای متفرقه تامین شود، به طور قطع ممکن است آسیب‌های فنی جدی را به دنبال داشته باشد.