علیرضا قزوه دبیر همایش «آسمان بچه‌‌ها» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراسم افتتاحیه این همایش در آبادان گفت: مراسم افتتاحیه امشب پنجم مهر ماه بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می شود و مهمانان مختلفی از چهره های فرهنگی و ادبی کشورهای مختلف در آن سخنرانی خواهند کرد.

وی ادامه داد: آغاز این همایش با شکست حصر آبادان مصادف است و 50 هنرمند خارجی از 15 کشور جهان در حوزه های مختلف دعوت شده اند.

دبیر همایش «آسمان بچه‌‌ها» همچنین با اشاره به اجرای گروه های موسیقی خارجی در همایش از اجرای افتتاحیه سخن گفت و بیان کرد: یک گروه فلسطینی با نام «صدای قدس» در مراسم امشب اجرا خواهد داشت همچنین محمد حشمتی نیز قطعه ای را روی صحنه خواهد برد.

قزوه ادامه داد: در این مراسم قرار است سعید حدادیان قطعه «یاد امام و شهدا» را بازخوانی کند.

وی همچنین با اشاره به دیگر مهمانان حاضر در مراسم بیان کرد: مصطفی رحماندوست نویسنده و شاعر، عسگر حکیم از تاجیکستان، بشرا ابوشرار از شاعران و نویسندگان غزه، علی شلاح از عراق و همچنین شاعره ای از آرژانتین از دیگر مهمانان این مراسم هستند که اجرای شعرخوانی دارند.

دبیر همایش «آسمان بچه‌‌ها» در پایان به کارگاه هایی که در این همایش چند روزه برپا می شوند اشاره و عنوان کرد: کارگاه های نقاشی، نامه به کودک فلسطینی و کاریکاتور در کنار نمایشگاه های کتاب و صنایع دستی و ... در طول برگزاری همایش برپا می شوند.

این همایش تا روز سه شنبه 8 مهر در آبادان ادامه خواهد داشت و بعد از آن به مدت دو روز به منظور اختتامیه این همایش در برج میلاد تهران پایان خواهد یافت.