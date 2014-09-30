تقاضای هنرمندان برای حذف مالیات/ اوضاع نابسامان اقتصاد هنر رو به پایان است

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین هم اندیشی اصحاب فرهنگ و هنر با علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی شامگاه دوشنبه 7 مهرماه در این وزارتخانه برگزار شد. در این دیدار علی مراد خانی معاون هنری وزیر ارشاد، حجت الله ایوبی معاون سینمایی وزیر ارشاد، ایراج راد رئیس خانه تئاتر، منوچهر محمدی تهیه کننده و تعدادی از هنرمندان و گالری داران با وزیر اقتصاد حضور داشتند.

در این نشست پس از سخنان وزیر اقتصاد و دارایی درباره حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر و تلاش برای رفع مشکلات مالیاتی آنها نمایندگان صنفوف مختلف فرهنگی و هنری به بیان مشکلات خود پرداختند.

علی مرادخانی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که اداره این جلسه را نیز بر عهده داشت با اشاره به سخنان وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ما و همه اصحاب فرهنگ و هنر تلاش می کنیم در زمینه رشد اقتصادِ هنر یاری گر شما در بخش اقتصادی باشیم ولی رونق اقتصادِ هنر منوط به امکاناتی است که باید در اختیار هنرمندان قرار گیرد.

اثر مالیات بر حوزه فرهنگ و هنر انکارناپذیر است

وی با اشاره به سخن طیب نیا در زمینه تأثیرگذاری و انکارناپذیری فرهنگ و هنر بر اقتصاد یادآور شد: ما معتقدیم که اثر مالیات نیز بر حوزه فرهنگ و هنر انکارناپذیر است که باید فکری به حال آن کنیم. اگر چه اخذ مالیات نیز امری است که باید محقق شود اما گاه معافیت های مالیاتی کمک چشمگیرتری به رشد اقتصادِ هنر می کنند که تأثیر آن را بعدها در حوزه های دیگر شاهد خواهیم بود.

کالای فرهنگی و هنری هنوز در کشور ما تجاری و اقتصادی نیست

حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی کشور نیز که در این نشست حضور داشت، گفت: اهالی فرهنگ و هنر در روزهای نخست ورودم به سازمان سینمایی تلقی شان این بود که فرهنگ و هنر در اولویت است و ما هم با دست پر آمده ایم اما بعد رفته رفته با دیدن وضعیت کمبود بودجه ناامید شدند و درخواست هایشان به حداقل رسید به نحوی که تنها خواستار کاهش مالیات بودند.

وی با اشاره به تغییر رویکردها در امور وزارت اقتصاد و دارایی یادآور شد: حداقل نتیجه تلاش هایی که در این زمینه صورت گرفته، این است که مدیران شما در این وزارتخانه رویکردشان تغییر کرده و به این نکته دست یافته اند که کالای فرهنگی و هنری در کشور ما هنوز تجاری و اقتصادی نشده است. به طور مثال کالاهای ما در بخش سینما هنوز سودآور نیست به همین دلیل دفاتر و شرکت های سینمایی و تهیه کننده ها وضعیت اقتصادی خوبی ندارند و اگر این نوع نگاه به اهالی فرهنگ و هنر تغییر یابد مشکلات بسیاری از این جماعت مرتفع خواهد شد.

ایوبی با بیان این که در بخش سینما ده‌ها و صدها نفر در طول سال در اجرای یک پروژه سینمایی ممکن است درگیر شوند، تصریح کرد: این پروژه های سینمایی ایجاد شغل می کند و در این راستا اولین و اصلی ترین درخواست اهالی هنر این است که نوع نگاه به حیطه فرهنگ و هنر تغییر یابد و با کاهش مالیات ها بتوانیم آرامش نسبی را در این عرصه شاهد باشیم.

قرار گرفتن در دوران گذار از بی توجهی به اقتصاد هنر

در ادامه این نشست نوبت به مرتضی کاظمی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش اقتصاد، فرهنگ و هنر رسید که وی در سخنان خود گفت: مقوله اقتصادِ فرهنگ را در سالهای بعد از انقلاب اسلامی می توان به 4 دوره تقسیم کرد. اولین دوره دهه اول انقلاب است که نه دولت به مقوله اقتصاد فرهنگ توجه داشت و نه هنرمندان حرف زدن از این مقوله را در شأن خود می پنداشتند، هنرمندان تصور می کردند که باید در این مقوله به صورت ارزشی و قدسی کار کنند که این دهه را می توان، دوران ارزشی هنر نامید اگر چه مقوله فرهنگ و هنر اساساً پرداختن به مسائل ارزشی است.

وی ادامه داد: دوره دوم، دهه دوم انقلاب است که دوران سازندگی بود که باز هم دوران بی توجهی دولت به اقتصاد هنر ادامه یافت و اگر چه سازندگی در بخش های مختلف رخ داد اما هیچ نگاهی به بحث اقتصادِ هنر صورت نمی گیرد و اهالی فرهنگ و هنر نیز کاری در این زمینه انجام نمی دادند. در دهه سوم انقلاب که دوران اصلاحات است، نسبت به اقتصاد هنر توجه می شود اما مواد قانونی آن بی اثر باقی می ماند.

وی با بیان این که رویکرد نظام برنامه ریزی در دولت قبلی نسبت به فرهنگ و هنر به این شکل بوده که این مقوله اقتصادی نیست، متذکر شد: هنوز هم این نگاه وجود دارد و بسیاری تصور می کنند که هنر کالای لوکس است و اقتصادی نیست بنابراین سرمایه گذاری روی آن سودآور نیست. اما در دولت تدبیر و امید از همان ابتدا آقای رییس جمهور اقتصاد فرهنگ و هنر را در برنامه تبلیغاتی خود عنوان کردند و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در 9 محور اجرایی برنامه خود، مقوله اقتصادِ فرهنگ و هنر را نیز قرار داده بود که ذکر نام اقتصادِ فرهنگ و هنر باعث بروز تصوراتی شد و شاید به همین دلیل است که سازمان امور مالیاتی به این موضوع توجه نشان داده است.

کاظمی از این دوران به عنوان دوران گذار یاد کرد و افزود: این دوران گذر از بی توجهی به مقوله اقتصاد فرهنگ و هنر به دوران توجه به آن است و تردید نکنیم که اگر توجه جدی نسبت به این موضوع صورت گیرد، ارزش آفرینی فرهنگ و هنر می تواند ظرف دو دهه سهمی برابر با نفت در اقتصاد کشور داشته باشد.

این مشاور با اشاره به ظرفیت های اقتصادی حوزه گردشگری، سینما، تئاتر و موسیقی بیان کرد: در دوران گذار، اقتصاد فرهنگ و هنر تازه متولد شده است و دولت و هنرمندان باید به رشد آن توجه جدی نشان دهند بنابراین در این دوران ذکر عنوان مالیات مثل سمی مهلک است که باعث فرار سرمایه گذاران می شود. در وزارت ارشاد به این فکر کردیم که در برنامه ششم، بستر لازم برای رونق اقتصاد هنر و چهار سیاست کلان این حوزه فراهم شود.

بیان سیاست های کلان حوزه اقتصادِ هنر

مشاور وزیر ارشاد در امور اقتصادِ فرهنگ و هنر در ادامه به چهار سیاست کلان این حوزه اشاره کرد و گفت: ارتباط با بازار سرمایه برای جذب سرمایه گذار یکی از این سیاست های کلان است و لازم است که اشاره کنم همه شاخه های هنری حتی تئاتر قابلیت سرمایه گذاری را دارند. سیاست کلان دوم در این بخش، ارتقاء نظام کسب و کار است که باید امنیت شغلی و اقتدار شغلی هنرمندان مورد حمایت قرار گرفته و در بخش فرهنگی، صنوف فرهنگی شکل گیرد که در حال حاضر وجود ندارد.

وی در ادامه از توسعه صنایع فرهنگی و توزیع عادلانه آثار و کالاهای هنری به عنوان سیاست های دیگری در بخش اقتصادِ هنر سخن گفت و افزود: ما امکان فن آوری های بزرگ را در کشور نداریم و در سطح ملی در بخش نظام توزیع بسیار ضعیف هستیم. به طور مثال بسیاری از استانهای کشور سینما و کتابفروشی ندارند و در این زمینه ما انتظار حمایت داریم.

کاظمی در بخش پایانی سخنانش تأکید کرد: اگر این بسترها فراهم شود تا یکی دو دهه دیگر شاهد خواهیم بود که ظرفیت های اقتصادی فرهنگ و هنر شکوفا شده و وارد بازارهای جهانی خواهیم شد اما در حال حاضر حجم مبادلات اقتصادِ فرهنگ در جهان 8200 میلیارد دلار است که در این میان سهم ایران صفر است اما اگر این بسترهای لازم فراهم شود، می توانیم وارد بازارهای جهانی فرهنگ و هنر شویم که البته مقدمات آن در هنرهای تجسمی پیش از این فراهم شده است.

در ادامه این مراسم همايون اميرزاده مشاور اجرايی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نادر قدیانی رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان، محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتاب فروشان، علی نیکوسخن رئیس اتحادیه چاپخانه داران استان تهران و علی مغانی رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران خراسان رضوی درباره مشکلات این حوزه سخن گفتند. همایون امیرزاده در این نشست با اشاره به اقدامات مثبت انجام شده در زمینه معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان گفت: خوشبختانه اخیراً طلسم 13 ساله‌ای که در حوزه معافیت مالیاتی کتاب فروشان وجود داشت‌، از میان برداشته شده است. اما متأسفانه علیرغم همه اقدامات مثبت انجام شده در طول یک سال و نیم گذشته هنوز چاپخانه‌داران ما از معافیت مالیاتی بی‌بهره هستند. وی ادامه داد: معافیت مالیاتی برای آن بخش از چاپ که به تولید فرآورده فرهنگی و کتاب منجر می‌شود، لحاظ نشده است. همچنین بحث دیگر به تفویض مجوزها مربوط است. براساس بند «ل» ماده 139 مجموعه فعالیت‌های فرهنگی که از وزارت ارشاد مجوز دارند معاف از مالیات هستند، اما وزارت ارشاد خود بخشی از وظایفش را به اتحادیه‌ها تفویض کرده است. ما درخواست داریم که این تفویض‌ها قانونی تلقی شود و فرآیندی تعریف کنیم تا اگر صدور مجوز به اتحادیه‌ها تفویض شد، بازهم آن قشر مشمول معافیت مالیاتی شود. امیرزاده با اشاره به تسهیلات صندوق توسعه ملی برای ناشران وچاپخانه‌داران گفت: پس از اعلام موافقت با اعطای این تسهیلات به این قشر، اگر چه واحدهای چاپی و نشری اقدام به ثبت نام کرده و نزدیک به 700 واحد در کشور برای دریافت، اعلام آمادگی کرد اما اخیرا و پس از پرداخت استقبال اندکی وجود داشته است،‌ چرا که دوره تنفس این تسهیلات بسیار کوتاه و سودهای بالای 24 درصد انگیزه را برای استقبال از این تسهیلات فراهم نمی‌کند. امیرزاده با اشاره به تسهیلات صندوق توسعه ملی برای ناشران وچاپخانه‌داران گفت: پس از اعلام موافقت با اعطای این تسهیلات به این قشر، اگر چه واحدهای چاپی و نشری اقدام به ثبت نام کرده و نزدیک به 700 واحد در کشور برای دریافت، اعلام آمادگی کرد اما اخیرا و پس از پرداخت استقبال اندکی وجود داشته است،‌ چرا که دوره تنفس این تسهیلات بسیار کوتاه و سودهای بالای 24 درصد انگیزه را برای استقبال از این تسهیلات فراهم نمی‌کند. نادر قدیانی رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز در سخنانی عنوان کرد: باید بگویم 48 سال از عمر شصت ساله‌ام را در کتاب فروشی کوچکم گذرانده‌ام و اکنون شهادت می‌دهم که مظلومترین شغل در کشور صنعت نشر و کتاب فروشی است. من در این 50 سال ندیده‌ام ناشران موفقی را که فرزندانشان نیز راه آنها را ادامه دهند. وی افزود: مشکل مالیاتی ناشران و کتاب‌فروشان تا جایی بوده که 15 سال پیش مأمورهای مالیاتی با مراجعه به دفاتر نشر میزهای موجود را شمارش کرده و بر آن اساس مالیات وضع می‌کردند. درسال 80 نیز که عملاً ناشران و کتاب فروشان طبق مصوبه مجلس معاف شدند، کمتر از هشت ماه بعد قانون مصوب از دور خارج شد. طی پنج سال گذشته ناشران از بند «ج» به بند «ب» آن هم بدون هیچ اطلاع رسانی شفافی منتقل شدند، بنابراین 99 درصد ناشران از اینکه باید دفاتر خود را بنویسند، بی‌اطلاع بوده است،‌ بنابراین محکوم به پرداخت مالیات شدند. قدیانی تصریح کرد: من خواهش می‌کنم که ممیزی‌های حوزه خاص برای ناشران در مرکز تهران شکل گیرد، ناشران حرفه‌ای فعال به واقع امروز بیش از 300 ناشر نیستند. ناشری که در سال بیش از دو عنوان کتاب چاپ نمی‌کنند، چرا باید دفاتر مالیاتی بنویسد. محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتاب فروشان نیز از دیگر سخنرانان این نشست بود که با اشاره به معافیت مالیاتی ناشران و کتاب فروشان گفت: معافیت مالیاتی ناشران و کتاب فروشان نخستین بار در سال 76 مطرح شد که قرار بود به مدت 5 سال لازم الاجرا باشد. قبل از خاتمه این 5 سال در اردیبهشت 1380 ماده واحده معافیت مالیاتی کتاب فروشان و موسسات انتشاراتی به تصویب مجلس رسید که شامل دو شغل است. اما ویراستاری و ترجمه و تألیف را در برمی‌گیرد و در بهمن 80 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم به مجلس رفته و تصویب شد. این دو قانون نه تنها یکدیگر را نقض نمی‌کنند، بلکه همپوشانی دارند. محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتاب فروشان نیز از دیگر سخنرانان این نشست بود که با اشاره به معافیت مالیاتی ناشران و کتاب فروشان گفت: معافیت مالیاتی ناشران و کتاب فروشان نخستین بار در سال 76 مطرح شد که قرار بود به مدت 5 سال لازم الاجرا باشد. قبل از خاتمه این 5 سال در اردیبهشت 1380 ماده واحده معافیت مالیاتی کتاب فروشان و موسسات انتشاراتی به تصویب مجلس رسید که شامل دو شغل است. اما ویراستاری و ترجمه و تألیف را در برمی‌گیرد و در بهمن 80 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم به مجلس رفته و تصویب شد. این دو قانون نه تنها یکدیگر را نقض نمی‌کنند، بلکه همپوشانی دارند. وی ادامه داد: در قانون اردیبهشت 80 از دو شغل خاص نام برده شده و در قانون بهمن 80 از چهار فعالیت انتشاراتی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی که مجموعه‌ای از مشاغل مختلف را قرار می‌گیرند، صحبت شده است. از طرفی در دولت تدبیر و امید نیز مقرر شده از تصدی‌گری دولت کاسته شود و از آن پس زمانی که به شرح وظایف وزارت ارشاد نگاه می‌کنم. خیل عظیمی از فعالیت‌ها را مشاهده می‌کنیم که در گرو سایر دستگاه‌ها است. در بحث معافیت مالیاتی پاسخگوی نهادهای مختلف مرتبط با خود باشد و از طرف دیگر وزارت اقتصاد در زمینه این معافیت تصمیم بگیرد. صدور فرهنگ ایران حتی با چاپ یک بسته آدامس علی مغانی رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران خراسان رضوی دیگر سخنران این نشست بود که با اشاره به مالیات سه هزار میلیاردی کالای چاپی به کشور گفت: این در شرایطی است که مأموران مالیاتی مالیات‌هایی بر چاپخانه‌ها وضع می‌کنند که بیش از سرمایه اولیه آنهاست در حالی که طبق بند «ل» قرار بوده تمام فعالان فرهنگی که از وزارت ارشاد پروانه فعالیت می‌گیرند، معاف از مالیات شوند. وی افزود: طی سالهای اخیر سه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پی در پی نامه نوشته‌اند که چاپ از مصادیق بخش فرهنگی است و تا چاپ نباشد کتابی نیز منتشر نمی‌شود، اما نمی‌دانم چرا هنوز توجهی به معافیت مالیاتی چاپخانه‌داران نمی‌شود، علاوه بر آن به صراحت در قانون آمده است که واحدهای جدید صنعتی که در شهرک های صنعتی راه‌اندازی می‌شوند تا پنج سال از معافیت مالیاتی بهره‌مند هستند، اما بنده خود واحدی را در یکی از این شهرک‌ها راه‌اندازی کرده‌ام و تاکنون بیش از 20 نامه برای حضور کارشناس سازمان مالیاتی در واحدم ارسال کردم اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ام. وی در پایان با اشاره به اینکه بانک‌ها اگر قرار است جوایز مادی به مشتریان خود ارائه دهند باید ملزم به اعطای کالای ایرانی شوند و اقتصاد مقاومتی در همه رشته‌ها باید رخ دهد. در حوزه چاپ نیز باید بگویم ما به توسط چاپ با یک بسته آدامس نیز می‌توانیم فرهنگ ایران را به جهان صادر کنیم. علی نیکوسخن رئیس اتحادیه چاپخانه داران استان تهران نیز در سخنانی گفت: صنعت چاپ که طلایه دار فرهنگ و هنر در هر کشوری است در دوره های مختلف دستخوش سلایق مسئولان قرار گرفته است. در حالی که صنعت چاپ در کشورهای مختلف در ردیف چهار صنعت نخست دنیا قرار دارد و گردش مالی آن در حدود 865 میلیارد دلار است. از زمانی که مالیات بر ارزش افزوده برقرار شد، قرار بود به تولید کمک شود اما نه تنها به تولید کمکی نشد بلکه تولید عملا خوابید. وی افزود: متأسفانه ممیزان مالیاتی نیز استاندارد عمل نمی‌کنند آنها زمانی که به یک چاپخانه مراجعه می‌کنند اگر محلی 200 متری با یک دستگاه چاپ را مشاهده کنند براساس متراژ یعنی 200 متر مالیات تعیین می‌کنند این اقدامات موجب شده بخشی از چاپخانه‌داران شغل خود را رها کرده و یا تغییر کاربری دهند. در این شرایط استدعا دارم که حداقل بخشی از چاپ که به حوزه کتاب مربوط می‌شود از معافیت مالیاتی برخوردار شود. وی افزود: متأسفانه ممیزان مالیاتی نیز استاندارد عمل نمی‌کنند آنها زمانی که به یک چاپخانه مراجعه می‌کنند اگر محلی 200 متری با یک دستگاه چاپ را مشاهده کنند براساس متراژ یعنی 200 متر مالیات تعیین می‌کنند این اقدامات موجب شده بخشی از چاپخانه‌داران شغل خود را رها کرده و یا تغییر کاربری دهند. در این شرایط استدعا دارم که حداقل بخشی از چاپ که به حوزه کتاب مربوط می‌شود از معافیت مالیاتی برخوردار شود.

قانون مصوب مجلس در سال 81 مکفی و شفاف است

بعد از صحبتهای نیکو سخن نوبت به منوچهر محمدی تهیه کننده سینما رسید. محمدی در سخنانش با اشاره به ارتباط سخت اهالی سینما با مدیران وزارت اقتصاد در دوره های مختلف گفت: من حدود 15 سال است که به عنوان نماینده سینماگران با این وزارتخانه سروکار دارم. روزهای اول زبان یکدیگر را متوجه نمی شدیم، دوره ای کارمان به مترجم رسید و بعد نیاز به استفاده از فرهنگ لغات پیدا کردیم اما از دوره آقای عسگری، رفته رفته درد ما را متوجه شدند و توانستند حداکثر تعامل را با ما داشته باشند.

وی افزود: در اثر این تعاملات و ارتباطات، دیگر حوزه های هنر از جمله جامعه تجسمی از این دستاوردها بهره مند شدند و آیین نامه ها و دستورالعمل هایی اجرایی شده که این ها حاصل ارتباط سینماگران با مجلس و بخش دولتی بوده است.

این تهیه کننده سینما در ادامه با انتقاد از نگاهی که به اصحاب فرهنگ و هنر در بخش مسائل مالیاتی صورت می گیرد، تأکید کرد: نباید در حوزه فرهنگ چنین نگاهی به اهالی فرهنگ و هنر وجود داشته باشد چون ما می توانیم در استحکام بخشی به پایه ها و مبانی اصلی مالیات در کشور و فرهنگسازی در حوزه شفافیت اقتصادی هم پای شما باشیم.

محمدی یادآور شد: ما صنفی هستیم که می توانیم رابطه دو طرفه با شما داشته باشیم همان گونه که در برهه ای در تمام سینماها بسیج عمومی وجود داشت که در تیرماه و زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی در این زمینه فرهنگسازی صورت می گرفت.

منوچهر محمدی تأکید کرد: ما قانون مصوب مجلس در سال 81 را که اصلاح قانون مالیات های مستقیم است مکفی و شفاف می دانیم اما بخشنامه ها و مصوبات بعدی ذیل این قانون اکثراً یا دچار ابهام یا تناقض است یا دچار عدم درک همکاران شما در حوزه مالیاتی.

نماینده سینماگران در این نشست تصریح کرد: فغان ممیزان اصلی و سرممیزان و روسای تجدیدنظر از کم دانشی ممیزان شما به آسمان بلند است. اگر کارگروهی تعیین شود که همه بخشنامه های سال 81 تا امروز را همسان سازی کند و به آنچه در جهت شفاف سازی است، اکتفا کنند دیگر مانعی نداریم. در همین راستا مجموعه پیشنهادهای خود را در معاونت سینمایی تنظیم کرده ایم که تقدیم شما می کنیم.

در ادامه این مراسم مشاور مالیاتی حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی کشور گزارشی از روند پیگیری مسائل و مشکلات مالیاتی سینماگران ارائه کرد و گفت: در 6 ماهه اخیر برخی مشکلات مالیاتی سینماگران حل شده و برخی دیگر هنوز باقی مانده است. در تاریخ دوم مهرماه 93 بخشنامه ای توسط رییس امور مالیاتی تهران ابلاغ شده که در آن به هنرمندان تا 20 مهرماه مهلت داده تا برای دریافت شماره اقتصادی پیش ثبت نام کنند. هر چند که تشخیص مکلفان این بخشنامه به سازمان امور اقتصادی واگذار شده اما ما خبر نداشتیم که این ماده قانونی شامل اصحاب فرهنگ و هنر هم می شود بنابراین پیشنهاد کردیم که با توجه به این که مکلفان این بخشنامه مشخص نیستند، اجرای آن را در زمینه فرهنگ و هنر متوقف کنند و راهکاری برای ملاحظات فرهنگ و هنر اندیشیده شود.

وی تأکید کرد: ما معتقدیم که ضرایب اقتصادی تعیین شده هیچ سنخیتی با کار فرهنگی و هنری ندارد و با توجه به این که قانون مالیات های مستقیم در صحن مجلس در حال بررسی است، پیش بینی ما این است که ماده 146 و شرایط تعیین شده آن، امر معافیت مالیاتی را محال می کند و اصل معافیت فرهنگ و هنر را زیر سوال می برد.

مژگان والی پور مدیر گالری والی و ماه مهر نیز به نمایندگی از گالری داران در این نشست حضور داشت که در سخنان کوتاهی گفت: سخنان وزیر اقتصادی و دارایی در زمینه افزایش ثروت و افتخار به اجناس ایرانی به خواسته های ما نزدیک است.

وی از وزیر اقتصاد و دارایی خواست تا از نمایشگاه «رهایی» که به مناسبت حمایت از مردم غزه در فرهنگسرای نیاوران برپاست دیدن کند و به درد و دل های اهالی هنرهای تجسمی گوش فرا دهد که تاکنون چه بلایی بر سر اهالی هنرهای تجسمی و گالری داران آمده است.

بودجه 5 میلیارد تومانی برای تئاتر کل کشور ارزش مالیات گرفتن ندارد

ایرج راد مدیرعامل خانه تئاتر سخنران بعدی این نشست بود که در اظهاراتش بیان کرد: متأسفانه تئاتر در کشور ما دولتی است و بخش خصوصی در این حوزه حضور ندارد. اگر مالیات را هم از مقدار بودجه 5 میلیارد تومانی که برای تولید تئاتر کل کشور در نظر گرفته شده است، کم کنیم دیگر چیزی باقی نمی ماند. به نظر شما آیا واقعا این بودجه ارزش آن را دارد که مالیات به آن تعلق بگیرد.

وی افزود: با توجه به این مصوبه، برای هر هنرمند و بازیگر درجه یک که 30 سال کار کرده و بیش از 40 اجرای موثر داشته است، مبلغ 5 میلیون و 300 هزار تومان برای چند ماه ماه تمرین تئاتر و 30 شب اجرا تعلق می گیرد که همه آن نیز پرداخت نمی شود، حالا در نظر بگیرید این هنرمند هر 2 سال یک بار نوبت اجرا به او می رسد و با این تفاسیر هر ماه چه مبلغی به او تعلق می گیرد که حالا بخواهد اظهارنامه مالیاتی هم بدهد.

ایرج راد با اشاره به مشکلات جامعه تئاتری کشور بیان کرد: تئاتر کشور با همه توانمندی هایش در زمینه تـأثیرگذاری در عرصه فرهنگی، همیشه با این مشکل روبرو بوده و امکانات اجرایی برای آن محدود بوده است. این در حالی است که سالانه 1400 فارغ التحصیل تئاتر که همه جویای کار هستند به این آمار اضافه می شود و در این موقعیت سخن گفتن از مالیات برای تئاتر کشور چه جایگاهی پیدا می کند.

لادن حیدری مدیر کل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این نشست گفت: از سال 82 و 83 معافیت ها در یک دستورالعمل پیش بینی شده است و تا ماه های گذشته مذاکرات بسیاری در وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی داشتیم که نتوانستیم آنها را به تجدید نظر در این دستورالعمل ها مجاب کنیم اما در این دولت همه رویکرد مثبتی را در پیش گرفتند و ما توانستیم این فهرست را بازبینی کنیم که اصلاح این تبصره بارقه های امیدی را برای سایر مطالبات ما به دنبال داشت.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در پایان سخنان اهالی فرهنگ و هنر گفت: اگر همه مباحث مطرح شده منجر به تفاهمنامه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی شود، مجموعه کارهای ما می تواند به فرجام نیک برسد.

بخش پایانی این نشست نیز به سخنان علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اظهارنظر اهالی فرهنگ و هنر اختصاص داشت.