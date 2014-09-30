احتمال معافیت مالیاتی طراحان مد و لباس و واحدهای چاپ کتاب

لادن حیدری مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خروجی جلسه شب گذشته اهالی فرهنگ و هنر با وزیر امور اقتصادی و دارایی و در پاسخ به این سوال که آیا صحت دارد که علیرغم اعلام سازمان امور مالیاتی مبنی بر افزوده شدن صنف کتابفروش به فهرست مشاغل معاف از پرداخت مالیات، فهرست جدید خالی از عنوان این رسته شغلی است؟ گفت: خیر. موضوع افزوده شدن کتابفروشان به مشاغل معاف از مالیات به تصویب رسیده و در فهرست یادشده هم گنجانده شده است.

وی سپس از طرح پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزیر اقتصاد برای افزوده شدن دو رسته شغلی دیگر به مشاغل معاف از پرداخت مالیات در جلسه دیشب خبر داد و افزود: پیشنهاد افزوده شدن شغل طراحی مُد و لباس و همچنین چاپخانه‌هایی که کتاب چاپ می‌کنند، به فهرست مشاغل معاف از پرداخت مالیات مطرح و از آنجا که مجوز فعالیت در هر دو حوزه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌شود، مقرر شد مطابق قانون دفتر حقوقی وزارت ارشاد این پیشنهادها را به صورت مکتوب و با دلایل و مستندات به سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و امور دارایی ارائه شود.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از قول مساعد وزیر اقتصاد و امور دارایی در جلسه شب گذشته برای بررسی این موارد «با حُسن نیت» خبر داد و ابراز امیدواری کرد تدوین این بسته پیشنهادی مکتوب به زودی و با همکاری صنوف مربوطه در این دفتر انجام شود.

حیدری گفت: در جلسه دیشب مشکلات دیگری هم که فعالان در حوزه مطبوعات، سینما، چاپ و نشر و هنر با سازمان مالیاتی و قوانین مالیاتی دارند، مطرح شد که آقای طیب نیا همه این موارد را یادداشت کرد و در خصوص مواردی که قابل رفع و حل است، قول داد که بررسی شود و در خصوص مواردی هم که منع یا مانع قانونی دارد، صراحتاً اعلام کرد که فعلاً قابلیت بررسی یا تجدید نظر در مورد آنها وجود ندارد.

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد، از جمله مواردی که وزیر اقتصاد اعلام کرد در مورد برطرف شدن آنها منع قانونی وجود دارد و لذا قابل تجدیدنظر نیستند، می‌توان به بحث ارسال گزارش‌های معاملات فصلی بود که برابر تکلیف قانونی باید به سازمان امور مالیاتی ارسال شوند و مالیات بر ارزش افزوده برای خرید کالاهای مورد نیاز مطبوعات مانند کاغذ، اشاره کرد.