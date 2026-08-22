بانک مرکزی: افزایش ذخایر ارزی به معنای ورود منابع جدید نیست

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بانک مرکزی، این بانک در پی انتشار مطالبی در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی درباره افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی، توضیحاتی ارائه کرد.
بانک مرکزی اعلام کرد: رقم ۴.۵ میلیارد دلاری که پیشتر به آن اشاره شده، مربوط به خرید ارز از بازار داخلی و جمعآوری مازاد عرضه ارز در چارچوب مدیریت بازار و عملیات ارزی بانک مرکزی بوده است. بنابراین، این رقم به معنای ورود منابع ارزی جدید از محل درآمدهای نفتی یا منابع خارجی به ذخایر کشور نیست.
بانک مرکزی درباره افزودهشدن ۱. این منابع از بازار داخلی جمعر اسکناس نیز اعلام کرد: این منابع از بازار داخلی جمعآوری شده است.
بر اساس این توضیح، از دیماه سال گذشته تاکنون، در چارچوب عرضه ارز توافقی با کارت ملی در صرافیها، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار خریداری و تنها ۳۰۰ میلیون دلار عرضه شده است. بنابراین، خالص ذخایر اسکناس بانک مرکزی در این بازه زمانی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.
بانک مرکزی تأکید کرد: برداشتهای صورتگرفته از این موضوع و انتساب آن به ادعای وجود منابع ارزی جدید یا در اختیار بودن منابع حاصل از فروش نفت، فاقد دقت لازم است.
این بانک اعلام کرد: آمار و اطلاعات مربوط به منابع و مصارف ارزی کشور صرفاً از طریق مجاری رسمی بانک مرکزی و مراجع ذیربط اطلاعرسانی خواهد شد.
بانک مرکزی از رسانهها و فعالان فضای مجازی خواست در انعکاس اخبار تخصصی حوزه پولی و ارزی، از تفسیرهای غیرمستند و نتیجهگیریهای نادرست پرهیز کنند.
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