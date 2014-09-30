 مشكلات كمبود آب برخي اراضي كشاورزي بررسي شد/باغات "آب توت" در آستانه خشك شدن

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد صبح سه شنبه دراين نشست گفت: در پروژه آبرساني به دهدشت غربي و امامزاده جعفر اين سازمان آماده شروع عمليات اجرايي و فيزيكي است ولي به اين علت كه مطالعات حساب‌شده‌اي از سوي مشاور تاكنون ارائه نشده است، هر گونه اقدامي منجر به دوباره‌كاري مي‌شود و سودي به حال كشاورزان ندارد.

جعفر گوهرگاني با بيان اينكه بهترين حالت اين است كه همزمان با كارهاي مشاور پيشرفت كاري اين پروژه نيز بايد جلو مي‌رفت، افزود: اطمينان لازم در اين خصوص نيست و تا زماني كه از آب رساني و شيوه اصولي اجراي آن مطمئن نشويم، امكان شروع ساير عمليات شبكه‌گذاري نيست.

گوهرگاني تشكيل تعاوني آب‌بران را در اين پروژه‌ها ضروري دانست و از مشاور اين طرح‌ها خواست تا تعداد مورد نياز اين تعاوني‌ها را به منظور حفاظت و استفاده بهينه از تأسيسات اين پروژه‌ها، مطالعه و اعلام كند.

وي تأكيد كرد: طرح آبرساني به دهدشت غربي پروژه عظيمي است كه همه مسئولان به ويژه استاندار در اين خصوص دغدغه دارند و بايد هر چه سريع ‌تر در اختيار مردم و كشاورزان قرار گيرد.

متولي بخش كشاورزي از مديرعامل آب منطقه‌اي خواست تا با همه توان نسبت به تعيين تكليف و تسريع در روند اتمام اين طرح‌هاي مهم حوزه كشاورزي همكاري كند.

گوهرگاني در بخش ديگري از صحبت‌هايش موضوع محدوديت استفاده از چاه‌هاي آهكي برخي كشاورزان در شهرستان‌هاي بويراحمد و گچساران را از ديگر دغدغه‌هاي خود و همكارانش خواند و بيان داشت:‌ قرار شد چاه‌هاي آهكي كه از قديم مردم از آن‌ها استفاده مي‌كردند و اراضي زيردست آنها به زير كشت رفته، همانند روال قبل بتوانند ضمن استفاده قانوني از منابع آبي از تسهيلات سرمايه در گردش نيز استفاده كنند.

باغات "آب توت" در آستانه خشك شدن

وي مشكلات كشاورزان منطقه آب توت را نمونه‌اي از بحث چاه‌هاي آهكي دانست و بيان كرد: در اين منطقه از ساليان دور، چاه‌هاي آهكي حفر شده كه بر اساس دبي موجود، اراضي زيادي درختكاري شدند كه امروز با بحران كم‌آبي مواجه هستند و درختان زيادي در آستانه خشك شدن هستند.

گوهرگاني تصريح كرد: دبي اين چاه‌ها بحراني شده و از امور آب انتظار داريم كه اگر تأمين آب از سد كوثر و استفاده از پمپاژ در زيردست اين سد با محدوديت تخصيص آب و اعتبار مواجه است، نسبت به جابجايي يك حلقه چاه و حفر چاه جديد اقدام تا مشكل كشاورزان اين منطقه برطرف شود.

وي با بيان اينكه اين اقدام با ريسك 50 درصد انجام مي‌شود، گفت: اين مشكلات تامين آب در حالي است كه بيش از 800 هكتار اراضي مستعد در اين منطقه در انتظار آبرساني هستند.

مديرعامل شركت آب منطقه‌اي استان كهگيلويه و بويراحمد در اين نشست با قدرداني از جديت سازمان جهاد كشاورزي قول داد تا در راستاي دغدغه‌هاي اين سازمان، اقدانات لازم را انجام دهد.

علي لطفي گفت: در طرح‌هاي قديمي كه چاه‌هاي آهكي دارند، همكاري لازم از سوي شركت آب منطقه‌اي صورت مي‌گيرد و از اين بابت نگراني وجود ندارد.

لطفي با بيان اينكه شش سال را براي تعيين تكليف چاه‌هاي آهكي در اين استان از دست داديم، ادامه داد:‌ نبايد بيش از اين فرصت‌ از دست بدهيم بلكه بايد در اين زمينه تعيين تكليف كنيم.

وي تعيين تكليف چاه‌هاي آهكي را منجر به صرفه‌جويي در منابع آبي دانست و تصريح كرد: در اين زمينه با سازمان جهاد كشاورزي همكاري مي‌شود.

مديرعامل شركت آب منطقه‌اي استان كهگيلويه و بويراحمد بيان كرد: اخذ تخصيص از سد كوثر داراي پيچيدگي‌هاي خاص است كه همه مسئولان و نماينده مردم در گچساران نيز پيگير موضوع هستند و هر چند وزير نيرو نيز دستوراتي در اين زمينه دادند ولي عملا تخصيص آب و رفع مشكل آب‌رساني به اراضي كشاورزي از سد كوثر كار راحتي نيست.

وي راهكار جابجايي يك حلقه چاه و حفر چاه جديد را راهكار بهتري براي رفع كم آبي اراضي آب توت خواند و ابراز كرد: تا دو ماه آينده مشكل چاه‌هاي آهكي در اين استان براي هميشه برطرف مي‌شوند تا در برنامه‌ريزي‌هاي سازمان جهاد كشاورزي مشكلي پيش نيايد.

مديرعامل شركت آب منطقه‌اي استان كهگيلويه و بويراحمد تشكيل كارگروهي ويژه و تعيين يك متولي را براي پيشبرد اهداف و اجرايي شدن مصوبات در پروژه آب‌رساني به اراضي امام‌زاده جعفر لازم دانست.