به گزارش خبرنگار مهر، اسلام قدمی ظهر یکشنبه در آیین معارفه خود به عنوان مدیرعامل جدید شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد، با قدردانی از تلاشهای مدیران پیشین این شرکت، مهمترین برنامههای خود را تشریح کرد و گفت: تکمیل پروژههای ناتمام، تأمین منابع مالی، اصلاح فرایندها، توجه به سرمایه انسانی و اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه از اولویتهای کاری این مجموعه خواهد بود.
وی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای جنگ اخیر و شهدای وزارت نیرو بهویژه شهید عباسپور، برای رهبر معظم انقلاب آرزوی طول عمر با عزت و برای دولت وفاق ملی آرزوی سربلندی و تداوم خدمت کرد.
مدیرعامل جدید شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد با خیرمقدم به مسئولان، نمایندگان مجلس، مدیران صنعت آب و برق، فرماندهان نظامی و انتظامی، اصحاب رسانه و کارکنان این شرکت، اظهار کرد: حضور در جمع خدمتگزاران و مدیران استان برای بنده موجب افتخار است و از همه کسانی که در مسیر خدمت به مردم تلاش میکنند قدردانی میکنم.
قدمی با اشاره به سابقه مدیران پیشین آب منطقهای استان افزود: نشستن بر صندلیای که بزرگانی همچون مرحوم مهندس حبیبی، مهندس براتی، مهندس لطفی، مهندس داوودیمهر، مهندس فرهادی و دکتر مصلح بر آن تکیه زدهاند، کار سختی است و امیدوارم امانتدار خوبی برای این مسئولیت باشم.
وی با قدردانی از وزارت نیرو و معاونان وزیر برای فراهم کردن فرصت خدمت در استان، عنوان کرد: برای نخستین بار مجوز ماده ۵۶ برای پروژه آبرسانی به باج اخذ شده و در پروژه آبرسانی به سد پنجسرخ نیز کار آغاز شده است و نامه مربوط به این پروژه در کارتابل مقام عالی وزارت قرار دارد.
مدیرعامل آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: پیگیری تأمین منابع مالی از ظرفیتهای مختلف، از جمله مسئولیتهای اجتماعی نفت، از اولویتهای کاری ما خواهد بود و پیشنهادهایی نیز در این زمینه ارائه شده که امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
قدمی، تکمیل پروژههای ناتمام را یکی از مطالبات جدی مردم دانست و گفت: مردم باید طعم به ثمر رسیدن پروژههای آبی را بچشند و یکی از اولویتهای ما اتمام طرحهایی است که مدت زیادی از آغاز آنها گذشته است.
وی با اشاره به پروژههای دارای بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی بیان کرد: پروژههایی که به بیش از ۹۰ درصد پیشرفت رسیدهاند، در مرحله آغاز و همچنین در مرحله پایانی و رسیدن به بهرهبرداری، نیازمند تلاش بیشتری هستند و تلاش میکنیم در دولت وفاق ملی پروژههای ناتمام و دارای پیشرفت بالا را به سرانجام برسانیم.
قدمی از آبرسانی به دهک و چهارشهر، طرحهای تأثیرگذار مرکز استان و سامانه انتقال به عنوان بخشی از پروژههای مورد توجه نام برد و افزود: مرکز استان متعلق به همه مردم استان است و همه ما وظیفه داریم برای توسعه زیرساختهای آن و سایر نقاط استان تلاش کنیم.
وی اصلاح فرایندها برای تسریع در خدمترسانی به مردم را از دیگر برنامههای خود عنوان کرد و گفت: توسعه خدمات الکترونیکی، تسریع در روند امور، اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه، بازنگری طرحها و افزایش بهرهوری از جمله برنامههایی است که با جدیت دنبال خواهد شد.
مدیرعامل آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی اظهار کرد: سرمایه انسانی مهمترین سرمایه هر مجموعه است و استفاده از تمام ظرفیتهای نیروی انسانی در برنامه ما قرار دارد.
قدمی همچنین توجه به مسائل رفاهی و معیشتی کارکنان را مورد تأکید قرار داد و گفت: در مجموعه وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای قراردادهای مختلفی از جمله رسمی، پیمانی، کارمعین، کارگری و شرکتی وجود دارد و نیازمند وحدت رویه هستیم.
وی تصریح کرد: خود را متعهد میدانیم با برنامهریزی و استفاده از ظرفیتهای موجود، موضوع رفاهیات و معیشت همه همکاران را پیگیری کنیم و بازنشستگان مجموعه آب منطقهای نیز در این برنامه مورد توجه قرار خواهند گرفت.
مدیرعامل جدید آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط موجود و ضرورت ادامه روند اجرای پروژهها، اظهار کرد: برای بهرهبرداری از پروژههای آبی استان حدود ۲۵ همت منابع نیاز است و برگزاری مناقصات و تأمین منابع مالی باید با جدیت دنبال شود.
قدمی با اشاره به سخنان سردار مثنوی در یکی از جلسات شورای تأمین استان افزود: تأکید ایشان بر اینکه شرایط ناپایدار کنونی پایدار نخواهد بود، برای ما قوت قلب بود و با اتکا به همین نگاه، روند برگزاری مناقصات و پیگیری پروژهها را با قدرت دنبال خواهیم کرد.
وی همچنین از سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و استاندار کهگیلویه و بویراحمد برای پیگیری و ابلاغ زودهنگام موافقتنامهها قدردانی کرد و گفت: موافقتنامههای سال جاری در سطح ملی در اردیبهشتماه ابلاغ شد و با پیگیری استاندار و مجموعه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، این روند در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد که نقش مهمی در جذب اعتبارات داشت.
قدمی در پایان با قدردانی از تلاشهای دکتر مصلح، مدیرعامل پیشین شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد، گفت: از زحمات ایشان در مجموعه آب قدردانی میکنم و برای خانواده ایشان نیز که در سالهای خدمت، سختیهای زیادی را تحمل کردهاند، آرزوی سلامتی و سربلندی دارم.
وی اضافه کرد: از خداوند میخواهم لحظهای مرا به حال خود وا نگذارد و بتوانم از ظرفیتهایی که در اختیار دارم برای رفع مشکلات آبی مردم استان استفاده کنم و در مسیر خدمت به مردم سربلند باشم.
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