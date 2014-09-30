اعتبار سرانه دانش آموزان استثنایی همدان باید پنج برابر میزان فعلی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بصیری پیش ازظهر سه شنبه در مراسم روز جهانی ناشنوایان که در مدرسه استثنایی علاقبندیان همدان برگزار شد با بیان اینکه دو هزار و 968 دانش آموز استثنایی در استان همدان وجود دارد، اظهار داشت: هزار و 563 نفر از دانش آموزان استثنایی در مدارس استثنایی و هزار و 405 نفر در مدارس عادی به صورت تلفیقی و فراگیر با بهره گیری از خدمات آموزش و پرورش استثنایی در حال تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه 340 دانش آموز ناشنوا در استان همدان وجود دارد، عنوان کرد: 210 دانش آموز ناشنوا به صورت تلفیقی در 160 مدرسه عادی استان و 230 نفر در مدارس ویژه استثنایی زیر پوشش هستند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان همدان با بیان اینکه هشتم مهرماه مصادف با 30 سپتامبر روز جهانی ناشنوایان نامگذاری شده است، ادامه داد: هدف از اجرای مراسم روز ناشنوایان ارتقا نظام آگاهی جامعه به ویژه مسئولان نسبت به افراد ناشنوا و توانمندی های آنها است.

بصیری با بیان اینکه بررسی مسائل و مشکلات افراد ناشنوا به منظور اتخاذ تدابیر در راستای کاهش و رفع مشکلات ناشنوایان این جلسه برگزار خواهد شد، ادامه داد: تجلیل از دانش آموزان موفق ناشنوا و خانواده های آنان و تعامل مسئولان و مربیان نیز از دیگر اهداف است.

وی یکی از مشکلات را پایین بودن اعتبار سرانه دانش آموزی عنوان کرد و افزود: میزان اعتبار سرانه دانش آموزی براساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش استثنایی کشور باید پنج برابر میزان فعلی باشد.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان همدان با بیان اینکه ناتمام ماندن پروژه های ویژه دانش آموزان استثنایی در استان همدان از دیگر مشکلات است، بیان کرد: ساخت اردوگاه دانش آموزی امیر المومنین(ع) از سال 85 آغاز ولی به دلیل برخی مشکلات از جمله اعتبار متوقف شده است.

ایرج بصیری با بیان اینکه اردوگاه دانش آموزی امیر المومنین(ع) 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، ادامه داد: ساخت اردوگاه به علت عوارض حذف پارکینگ متوقف شده و امروز در گرو 130 میلیون تومان عوارض شهرداری است.

وی با بیان اینکه ساخت خوابگاه برای دانش آموزان استثنایی بازمانده از تحصیل و چند پروژه دیگر از جمله مشکلات شهرک بهشتی همدان و اسدآباد دارای مشکل هستند، عنوان کرد: بیش از 90 درصد عملیات اجرایی و ساخت پروژه شهرک بهشتی انجام شده که در صورت تامین اعتبار امسال به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان همدان یکی دیگر از مشکلات دانش آموزان استثنایی را بحث سرویس ایاب و ذهاب دانست و اظهار داشت: برای سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان با کمبود اعتبار مواجه هستیم چراکه آمدن برخی دانش آموزان به مدرسه در گرو سرویس ایاب و ذهاب است.

بصیری با بیان اینکه اعتبار فعلی برای سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان لازم و کافی نیست و نیازمند توجه مسئولان است، ادامه داد: اخیرا در تهران شهرداران همه هزینه های ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی را به عهده گرفته و رایگان اعلام کرده که انتظار می رود مسئولان استان نیز در این زمینه اقداماتی انجام دهند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان همدان در ادامه با بیان اینکه انسان میل به ماندگاری و جاودانگی دارد و می خواهد همیشه جاودانه بماند، اظهار داشت: انسانی که اهل بخشش است از بخشش خود لذت می برد.

مصطفی خزاعی با بیان اینکه اگر معلمی نتواند احساسات خود را به طرف مقابل بفهماند و احساسات طرف مقابل را درک کند نمی تواند موفق باشد، عنوان کرد: یکی از مشکلات کلاس درس این است که این است که ارتباط دو سویه برقرار نمی شود.