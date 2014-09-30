به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلشب پیش از ظهر سه شنبه در نشست کارگروه غارشناسی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای غارهای کوچک بزرگ متعددی است که باید کارهای مطالعاتی مناسبی برای شناسایی این غارها صورت بگیرد.

وی به کوه‌های نمک در محمد شهرستان‌های دیر و دشتی اشاره کرد و ادامه داد: این کوه‌ها دارای زیبایی‌های بسیار زیادی هستند که علاقمندان را به سوی خود می‌کشانند و در قالب این کوه‌های نمک نیز غارهای متعددی وجود دارد.

طولانی‌ترین غار تونلی ایران در دشتستان است

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اضافه کرد: گنبد نمکی دارای غارهایی است که بر اثر انحلال نمک در این کوه نمک ایجاد دشه است و هم‌اکنون به‌عنوان اثر طبیعی ثبت شده است و تحت مدیریت حفاظت محیط زیست است.

وی همچنین به وجود غارهای متعدد در شهرستان خبر داد و بیان داشت: غارهای گوریک دارای زیبایی خاصی هستند که چهار مورد آن در شهرستان دشتستان است یکی از آنها به طول یک کیلومتر به عنوان طولانی‌ترین غار تونلی کشور است.

دلشب در ادامه به اهمیت حفاظت و حراست از این آثار طبیعی اشاره کرد و بیان داشن: جمعی از کوهنوردان و غار نوردان شهرستان دشتستانبه مناسبت گرامیداشت روز غار پاک طولانی‌ترین غار کشور را در دشتستان پاک‌سازی کردند.

شناسایی 15 غار در کوه نمکی جاشک

کارشناس میراث فرهنگی استان بوشهر نیز در این نشست از شناسایی 15 غار در کوه نمکی جاشک اشاره کرد و بیان داشت: مورخان و باستانشناسان علاقه خاصی به این گنبد نمکی دارند و غارهای این کوه نمک دارای خصوصیت‌های خاصی است.

نصرالله ابراهیمی از شناسایی 10 غار در حوزه میراث فرهنگی در شهرستان جم خبر داد و اذعان داشت: با مشارکت باستان‌شناسان می‌توان به تاریخچه غارها دست یافت که تاکنون تاریخچه این غارها را کشف کرده‌اند.

