افزایش 74 درصدی شمار داعشی های فرانسوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، برنارد کازینوف وزیر کشور فرانسه اذعان کرد: تعداد فرانسوی هایی که به گروههای تروریستی در سوریه و عراق پیوسته اند به میزان 74 درصد در سال جاری میلادی افزایش داشته است.

وی افزود: تعداد فرانسوی ها در سال جاری به هزار نفر افزایش یافته است این شامل افرادی است که به سوریه و عراق رفته یا بازگشته اند.

کازینوف تاکید کرد: فرانسه تحرکات داعشی های فرانسوی را به دقت زیر نظر دارد و باید قانون محکم جدیدی برای مقابله با تروریسم در اسرع وقت تصویب شود.

اظهارات مقامات اروپایی و آمریکایی و حمله ائتلاف به مواضع این گروه در حالی است که پیش از این نیز این گروه و زمانی که در حال جنگ با مردم و ارتش سوریه بود تهدید به شمار می رفت و مورد غفلت این مقامات بود.