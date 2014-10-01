انگلیس فعالیت گروه های افراطی را محدودتر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "ترزا می" با اعلام این مطلب در بین اعضای حزب محافظه کار انگلیس گفت: اگر در انتخابات سال آینده رای بیاورم طرحی را در مجلس ارائه می کنم که به موجب آن گروه های افراطی با محدودیت بیشتری مواجه شوند.

به گفته وزیر کشور انگلیس، در این طرح چهره هایی که به داشتن تفکرات افراطی معروف هستند اجازه حضور در شبکه های تلویزیونی و همچنین فعالیت در شبکه های اجتماعی را نخواهند داشت.

این وضعیت در حالی است که در طول ماه گذشته دولت انگلیس مجموعه اقداماتی را برای جلوگیری از گسترش افراط گرایی در این کشور و همچنین کنترل امر پیوستن افراطیون این کشور به گروه های تروریستی حاضر در خاورمیانه به اجرا گذاشته است.