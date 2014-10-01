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۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۲۹

همزمان با حمایت از تروریستها/

انگلیس فعالیت گروه های افراطی را محدودتر می کند

انگلیس فعالیت گروه های افراطی را محدودتر می کند

وزیر کشور انگلیس از برنامه خود برای اعمال محدودیت های بیشتر علیه گروه ها و شخصیت های افراطی این کشور در راستای جلوگیری از گسترش افراط گرایی در بریتانیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "ترزا می" با اعلام این مطلب در بین اعضای حزب محافظه کار انگلیس گفت: اگر در انتخابات سال آینده رای بیاورم طرحی را در مجلس ارائه می کنم که به موجب آن گروه های افراطی با محدودیت بیشتری مواجه شوند.

به گفته وزیر کشور انگلیس، در این طرح چهره هایی که به داشتن تفکرات افراطی معروف هستند اجازه حضور در شبکه های تلویزیونی و همچنین فعالیت در شبکه های اجتماعی را نخواهند داشت.

این وضعیت در حالی است که در طول ماه گذشته دولت انگلیس مجموعه اقداماتی را برای جلوگیری از گسترش افراط گرایی در این کشور و همچنین کنترل امر پیوستن افراطیون این کشور به گروه های تروریستی حاضر در خاورمیانه به اجرا گذاشته است.

کد مطلب 2381830

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