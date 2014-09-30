به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا، کاپیتان تیم فوتبال سپاهان اصفهان که گفته میشد در روزهای گذشته با مصدومیت دست و پنجه نرم میکرده، با رفع مصدومیت میتواند مقابل پرسپولیس به میدان برود.
وی در روزهای گذشته فعالیتهای درمانی خود را ادامه میداده و این روزها در شرایط خوبی به سر میبرد تا در دیدار روز جمعه سپاهان مقابل پرسپولیس تهران به میدان برود.
بر اساس اعلام مسئولان سپاهان، این بازیکن شرایط مناسبی داشته و برای دیدار روز جمعه سپاهان میتواند بازی کند.
سپاهان در دیدار با پرسپولیس تهران تنها علی حمودی را به دلیل مشکلاتی که برای سربازی او به وجود آمده، در اختیار ندارد و از سایر بازیکنان خود میتواند استفاده کند.
دیدار تیمهای سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران در چارچوب رقابتهای هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از ساعت 18:30 جمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار میشود.
نظر شما