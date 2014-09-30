محصولات کشاورزی کرمان وارد بورس می شوند/ پسته و خرما در اولویت قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال پور عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: یکی از اقداماتی که در ماههای اخیر برای بهبود وضعیت کشاورزی استان کرمان انجام شده است ورود محصولات کشاورزی شاخص استان کرمان به بازار بورس است که موجب حل بسیاری از مشکلات موجود برای کشاورزان می شود.

وی افزود: بورس کالا در استان کرمان طی دو ماه آینده آغاز به کار می کند و نخستین اقدام ما ورود محصولات کشاورزی به این بازار خواهد بود.

جلال پور ادامه داد: در مرحله اول پسته و خرما که دو محصول صادراتی و ارزآور استان کرمان هستند وارد بورس خواهند شد.

وی بیان کرد: سه هدف از راه اندازی این بورس سهولت در زمینه جمع آوری محصولات کشاورزی در زمان برداشت و بازاریابی و فروش محصولات، تضمین وجود محصول برای بازار مصرف و سوق دادن سود ناشی از تولید به سمت تولید مجدد محصول خواهد بود.

وی گفت: در استان کرمان پسته مقام اول محصولات صادراتی و خرما مقام دوم را دارد و از اهمیت بسیار بالای اقتصادی برخوردار هستند.