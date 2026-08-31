به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی وزیر نیرو، بعدازظهر دوشنبه در نشست آغاز بهرهبرداری بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، سردار عبدالرضا عابد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص) و جمعی از مسئولان استان، با قدردانی از مدیران و دستاندرکاران اجرای این پروژه، اظهار کرد: مطالب مهمی در این نشست مطرح شد و باید بپذیریم که مدیران متخصص و توانمندی در مجموعههای اجرایی کشور مشغول فعالیت هستند.
وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختها در کنار ایجاد اشتغال افزود: ساخت زیرساختها صرفاً به معنای ایجاد اشتغال مستقیم نیست، بلکه مهم این است که این زیرساختها بتوانند زمینه توسعه استان و رونق فعالیتهای اقتصادی، صنعتی و کشاورزی را فراهم کنند.
وزیر نیرو با بیان اینکه زیرساختهای ایجاد شده در منطقه میتواند زمینه فعالیتهای جدید را فراهم کند، گفت: وقتی زیرساختها ایجاد شوند، ظرفیتهای مختلف از جمله در حوزه کشاورزی و صنعت نیز میتوانند از این ظرفیت بهرهمند شوند و استان کرمانشاه از این جهت با مشکل زیرساختی مواجه نخواهد بود.
علیآبادی در ادامه با اشاره به مسئله ناترازی برق کشور اظهار کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، همزمان با افزایش مصرف، تولید برق نیز افزایش یافته است، اما مسئله این است که هر میزان تولید افزایش پیدا کند، اگر مصرف نیز بدون مدیریت رشد کند، همچنان با مشکل مواجه خواهیم بود.
وی افزود: زمانی که در دولت شهید خدمت، درباره برنامههای توسعه تولید برق توضیح میدادم، ایشان صحبت بنده را قطع کردند و تأکید داشتند که باید روی مصرف کار کنیم و مصرف را مدیریت کنیم.
وزیر نیرو تصریح کرد: اگر قرار باشد تنها به افزایش تولید فکر کنیم و در کنار آن مدیریت مصرف نداشته باشیم، هر میزان برق تولید کنیم باز هم با ناترازی مواجه خواهیم شد.
کاهش مصرف برق با همراهی مردم
علیآبادی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف برق گفت: یکی از مسائل مهم این است که مردم بدانند برق یک کالای ارزشمند است و باید در مصرف آن صرفهجویی و مدیریت انجام شود.
وی ادامه داد: در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است که همزمان با توسعه تولید، موضوع مدیریت مصرف نیز به صورت جدی دنبال شود.
وزیر نیرو با اشاره به میزان مصرف برق در کشور گفت: اگر بخواهیم بر اساس روندهای گذشته حرکت کنیم، امروز باید میزان مصرف برق کشور به مراتب بیشتر از رقم فعلی میبود، اما در روزی که پیک مصرف را پشت سر گذاشتیم، میزان مصرف حدود ۷۵ هزار و ۲۰۰ مگاوات بوده است.
وی افزود: این رقم با در نظر گرفتن تقاضای پتروشیمیها محاسبه شده و بخشی از این واحدها که خودشان برق تولید میکردند و در جریان جنگ آسیب دیدند، اکنون نیازمند تأمین برق از شبکه هستند.
علیآبادی این کاهش مصرف را نتیجه همراهی مردم دانست و گفت: این افتخار ملت ایران است که به ندای مقام معظم رهبری، دولت و درخواست رئیسجمهور گوش دادند و با مدیریت مصرف، چنین موفقیتی را رقم زدند.
وی با بیان خاطرهای از سفر خود به مناطق جنوبی کشور در جریان جنگ اخیر گفت: زمانی برای رسیدگی به مردم جنوب و اعلام حمایت از آنان در برابر حملات دشمن به این مناطق رفته بودم. هوا بسیار گرم بود و میدانستیم که قطع برق در آن شرایط برای مردم بسیار دشوار خواهد بود.
وزیر نیرو ادامه داد: از مردم درخواست کردیم کمک کنند تا مناطق جنوبی کشور با خاموشی مواجه نشوند. چند دقیقه بعد به ما اعلام شد اتفاقی در شبکه رخ داده و حدود دو هزار مگاوات از بار شبکه کاهش پیدا کرده است.
وی گفت: این یعنی مردم وقتی متوجه شدند برق مورد نیاز مناطق جنوب است، هر کس به اندازه توان خود مصرف را کاهش داد و حتی کولرهای خود را خاموش کرد تا برق به مناطق جنوبی برسد.
علیآبادی با قدردانی از مردم اظهار کرد: این اقدام نشان داد ملت ایران یک ملت بزرگ است و مردم دست در دست یکدیگر و برادرانه در کنار هم قرار دارند.
وی افزود: همانطور که مردم یک منطقه در شرایط سخت به کمک منطقه دیگر میآیند، اگر در شمال کشور هوا سرد شود، میتوان با کاهش مصرف انرژی در مناطق دیگر، امکان تأمین انرژی مورد نیاز آن مناطق را فراهم کرد.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: یکی از افتخارات بزرگ دولت این است که با کمک مردم توانسته چنین موفقیتی را رقم بزند و نباید این دستاورد بزرگ و نقش مردم در آن نادیده گرفته شود.
دالاهو؛ نیروگاهی با راندمان ۵۸ درصدی
علیآبادی در ادامه با اشاره به ویژگیهای نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو گفت: این نیروگاه در حقیقت بزرگترین نیروگاه کلاس F با راندمان بالا در کشور است.
وی افزود: نیروگاههای سیکل ترکیبی بزرگتری نیز در کشور وجود دارند، اما این نیروگاه از نظر کلاس F بودن ویژگی منحصربهفردی دارد و در حال حاضر با راندمان حدود ۵۸ درصد، یکی از بالاترین راندمانهای تولید برق کشور را داراست.
وزیر نیرو تصریح کرد: با شیوهها و برنامههایی که در دست داریم، به دنبال بهبود راندمان نیروگاهها هستیم و بهزودی برنامه جامعی در این زمینه ارائه خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر گفت: در ابتدای این دوره مجموع ظرفیت خورشیدی کشور حدود هزار و ۲۵۰ مگاوات بود، اما اکنون ظرفیت مجموع نیروگاههای تجدیدپذیر از شش هزار مگاوات عبور کرده است.
علیآبادی افزود: هدفگذاری شده است که تا پایان امسال ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور به ۱۲ هزار مگاوات برسد و با فضل الهی و کمک مردم این هدف محقق خواهد شد.
وی تأکید کرد: در کنار توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، باید مصرف نیز بهینه شود و مردم در مصرف برق مدیریت لازم را داشته باشند.
وزیر نیرو با بیان اینکه بخش بخار نیروگاه دالاهو بدون نیاز به مصرف سوخت اضافی برق تولید میکند، اظهار کرد: یکی از مزایای مهم این نیروگاه این است که واحد سوم که امروز وارد مدار تولید شد، بدون استفاده از سوخت اضافی برق تولید میکند و از راندمان بسیار بالایی برخوردار است.
وی ابراز امیدواری کرد که تمامی نیروگاههای گازی کشور به نیروگاههای سیکل ترکیبی تبدیل شوند و گفت: این اقدام میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری و استفاده بهتر از منابع انرژی کشور داشته باشد.
علیآبادی در پایان با تأکید مجدد بر اهمیت صرفهجویی در مصرف انرژی اظهار کرد: مردم عزیز باید قدر این کالای ارزشمند را بدانند و در مصرف برق به اندازه کافی صرفهجویی کنند.
وی سپس دستور آغاز بهرهبرداری از بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو را صادر کرد و گفت: بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو با ظرفیت ۲۹۰ مگاوات و با ارزش سرمایهگذاری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
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