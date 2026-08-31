به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری عصر دوشنبه در جشن روز قزوین با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی این منطقه اظهار کرد: ما امروز از شهر یا استان قزوین سخن نمیگوییم، بلکه از «حوزه تمدنی قزوین» صحبت میکنیم؛ حوزهای که در تاریخ طولانی خود در برابر دشمنان ملت تسلیم نشده است.
وی با گرامیداشت یاد شهدای دفاع از کشور افزود: در اینجا لازم است به همه شهدایی که برای استقلال، امنیت و عزت ایران جان خود را فدا کردند، از شهید بابایی تا همه شهدای راه وطن ادای احترام کنیم.
وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر ضرورت معرفی پیشینه تمدنی قزوین به نسل جوان گفت: آموزش و پرورش، آموزش عالی، دانشگاه آزاد و صداوسیما باید برای معرفی این حوزه تمدنی به فرزندان ایران نقشآفرینی کنند.
صالحیامیری پیشنهاد کرد: باید یک یا چند واحد درسی برای آشنایی دانشآموزان و دانشجویان با تاریخ، فرهنگ و تمدن قزوین تدوین شود تا فرزندان ما بدانند در چه جغرافیای تاریخی و تمدنی زندگی میکنند.
وی ادامه داد: باید این ظرفیت را به ایرانیان و جهانیان معرفی کنیم و نسل جوان را با این میراث ارزشمند آشنا سازیم.
وزیر میراث فرهنگی با اشاره به حضور مسئولان، نخبگان و چهرههای برجسته در جشن روز قزوین اظهار کرد: حضور این شخصیتها در قزوین نشاندهنده احترام به فرهنگ، تمدن و سنتهای ارزشمند این دیار است.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان تصریح کرد: از امروز استاندار، فرمانداران، معاونان استاندار و همه دستگاههای اجرایی باید بستر گردشگری را در این جغرافیا فعال کنند.
صالحیامیری تأکید کرد: این موضوع نیازمند یک برنامه جامع است و باید شرایطی فراهم شود که سالانه چندین میلیون نفر از مردم ایران به قزوین سفر کنند و بستر لازم برای حضور گردشگران خارجی نیز فراهم شود.
وی هدف اصلی توسعه گردشگری را اثرگذاری مستقیم بر اقتصاد مردم دانست و گفت: باید به گونهای برنامهریزی کنیم که حضور گردشگران در قزوین بر اقتصاد و زندگی مردم منطقه اثرگذار باشد و مردم از ظرفیت گردشگری منتفع شوند.
وزیر میراث فرهنگی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای ایران اسلامی، بر ضرورت صیانت و معرفی میراث تاریخی و تمدنی قزوین و تبدیل این ظرفیت به موتور محرک توسعه استان تأکید کرد.
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