تمرکز کمیته امداد بر شکوفایی استعدادهای فرهنگی و ورزشی مددجویان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی متقی‌فر، معاون امور فرهنگی کمیته امداد، امروز (دوشنبه) در مراسم اختتامیه بخش تئاتر المپیاد «ایران قهرمان» با اشاره به ابعاد گسترده این رویداد، اعلام کرد: بیش از ۱۰ هزار نفر از سراسر کشور در چهار رشته تئاتر، سرود، فوتسال و مینی‌والیبال در این المپیاد مشارکت داشته‌اند. وی افزود که رقابت‌ها پس از گذراندن مراحل مقدماتی در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها، اکنون به مرحله ملی رسیده است.



متقی‌فر با یادآوری اینکه این سومین دوره از المپیاد ملی مذکور است، خاطرنشان کرد: هفته آینده، آخرین مرحله این المپیاد در رشته مینی‌والیبال دختران به میزبانی استان اصفهان برگزار خواهد شد.



معاون امور فرهنگی کمیته امداد با تبیین رویکرد این نهاد در حوزه توانمندسازی، تصریح کرد: آنچه در معاونت فرهنگی کمیته امداد در اولویت قرار دارد، خدمت خالصانه و به‌ویژه توانمندسازی مددجویان از طریق شناسایی و شکوفایی استعدادهای آنان در عرصه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی است.



وی افزود: توانمندسازی فکری و فرهنگی در صدر برنامه‌های توسعه‌ای این نهاد قرار گرفته است.



حجت‌الاسلام والمسلمین متقی‌فر با اشاره به حضور داوران برجسته و صاحب‌نظر در رشته‌های تئاتر، سرود و فوتسال، از سطح بالای استعدادهای مشاهده شده در میان نوجوانان و جوانان خبر داد. وی گفت: اگر بتوانیم بر این استعدادها سرمایه‌گذاری کرده و بستر رشد آنان را فراهم آوریم، بسیاری از این عزیزان می‌توانند به اهداف واقعی خود دست یافته و توانایی‌هایشان را در مسیر درست به نمایش بگذارند.



وی تأکید کرد: هدف نهایی المپیاد صرفاً تعیین رتبه نیست. متقی‌فر اظهار کرد: طبیعی است که در هر رقابتی تیم‌ها و افرادی رتبه‌های برتر را کسب می‌کنند، اما از نظر ما، همه این عزیزان قهرمان و برای مجموعه کمیته امداد ارزشمند هستند. مهم‌ترین هدف ما، ایجاد بستری برای شکوفایی توانایی‌هاست.



معاون امور فرهنگی کمیته امداد همچنین با خطاب قرار دادن استان هایی که در این دوره موفق به کسب رتبه نشده‌اند، ابراز امیدواری کرد: با کسب تجربه بیشتر و ارتقای سطح اجراها و سناریوها، در دوره‌های آینده بدرخشند و از دلسردی بپرهیزند.



حجت‌الاسلام والمسلمین متقی‌فر در پایان، با نگاه به آینده، ابراز امیدواری کرد: با تداوم این مسیر، در سال ۱۴۰۵ و همزمان با ایام مبارک دهه فجر، با آغاز دوره جدید المپیاد «ایران قهرمان»، شاهد شناسایی و شکوفایی طیف گسترده‌تری از استعدادهای فرزندان تحت حمایت کمیته امداد باشیم.