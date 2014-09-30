سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب نقشه راه مجریان در حوزه علم و فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، علی کورانی فر بعدازسه شنبه در اولین نشست روسای پارکهای علم و فناوری و مدیران مراکز رشد کشور، لرستان را پایتخت ژئوتوریسم کشور خواند و اظهار داشت: استان لرستان دارای ژئوپارک ها و ژئوسایت های منحصر به فردی است که می تواند ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری باشد.

وی ادامه داد: همچنین بیش از دو هزار چشمه و آبشار در استان لرستان وجود دارد بنابراین سرزمینی مستعد برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف به ویژه صنعت توریسم است.

کورانی فر با اشاره به اینکه علم و دانش پایه تمام قدرت ها است عنوان کرد: علم و دانش بر تمام منابع طبیعی و فیزیکی کشورها برتری دارد و تمامی کشورهای در حال پیشرفت ماراتنی را شروع کرده اند که در این مسابقه کسانی برنده خواهند شد که به مقوله علم توجه بیشتری داشته باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان اضافه کرد: برای موفقیت در این مسابقه جهانی بایستی به سرمایه گذاری در زمینه تولید علم و فناوری توجه داشته باشیم.

وی به اهمیت تولید علم، توسعه فناوری و تبدیل ایده به محصول و در نتیجه تولید ثروت در این میدان رقابت اشاره کرد و بیان داشت: پارک های علم و فناوری می توانند در این زمینه نقش مهم و تاثیرگذاری را ایفا کنند.

کورانی فر به توانمندیهای کشورمان در ابعاد مختلف اشاره کرد و بیان داشت: کشور ما این توان را دارد که جزء مدعیان حوزه علم و فناوری باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان با بیان اینکه جهت گیری کشور به این سمت و سو رفته که در حوزه علم و فناوری قدم های جدی تری برداشته شود یادآور شد: ابلاغ سیاست های کلی علم و فناوری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نقشه راه را به همه مجریان کشور ارائه داده است.

وی با بیان این مطلب که بهره هوشی مردم ایران کمتر از مدعیان حوزه علم و فناوری نیست تصریح کرد: آموزه های دینی ما نیز می تواند تقویت کننده این حوزه باشد و این یک مزیت برای کشور ما محسوب می شود چرا که سایر کشورها از این امر برخوردار نیستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان با تاکید بر اهمیت توجه و اتکا به ظرفیتها و داشته های داخلی یادآور شد: وجود تحریم ها در کشور باعث شد که مردم ایران ثابت کنند می توانند از بحران ها عبور کرده و در عرصه اقتصاد به موفقیت دست پیدا کنند.