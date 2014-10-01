  1. ورزش
  2. بازیهای آسیایی اینچئون
۹ مهر ۱۳۹۳، ۷:۴۰

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

باباجانزاده با غلبه بر حریف هندی به دور بعد رفت

باباجانزاده با غلبه بر حریف هندی به دور بعد رفت

فرنگی کار سنگین وزن تیم ملی کشتی ایران در نخستین دیدار خود در بازی‌های آسیایی اینچئون موفق شد حریف خود را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، بشیر باباجانزاده در دور نخست رقابتهای وزن 130 کیلوگرم کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی کره جنوبی به مصاف "داهارمندر دلال" از هند رفت و توانست با نتیجه 8 بر صفر از سد حریف بگذرد.

باباجانزاده با شکست این کشتی گیر در دور دوم با برنده کشتی " ابراربک مسلم اف" از ازبکستان و "نورماخان تینالیف" از قزاقستان نفر سوم جهان مسابقه می‌دهد. در این وزن 10 کشتی گیر حضور دارند.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

کد مطلب 2381390

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها