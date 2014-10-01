باباجانزاده با غلبه بر حریف هندی به دور بعد رفت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، بشیر باباجانزاده در دور نخست رقابتهای وزن 130 کیلوگرم کشتی فرنگی بازیهای آسیایی کره جنوبی به مصاف "داهارمندر دلال" از هند رفت و توانست با نتیجه 8 بر صفر از سد حریف بگذرد.
باباجانزاده با شکست این کشتی گیر در دور دوم با برنده کشتی " ابراربک مسلم اف" از ازبکستان و "نورماخان تینالیف" از قزاقستان نفر سوم جهان مسابقه میدهد. در این وزن 10 کشتی گیر حضور دارند.
هفدهمین دوره بازیهای آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کرهجنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا میکند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.
