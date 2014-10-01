امسال 12 هزار تن میگو در استان بوشهر برداشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهمنیاری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر در تولید و پرورش آبزیان نقش بسیار مهمی دارد و ظرفت های ممتازی در این زمینه در سطح استان موجود است که باید به خوبی از آن استفاده کنیبم.

وی با اشاره به برخورداری استان بوشهر از 900 کیلومتر ساحل دریایی، اضافه کرد: بیش از 60 هزار هکتار از اراضی ساحلی استان بوشهر برای تولید و پرورش آبزیان شناسایی شده است که باید زیرساخت های مورد نیاز در این اراضی ایجاد شود.

اجرای پرورش میگو در سطح چهار هزار هکتار اراضی ساحلی

مدیر کل شیلات استان بوشهر ادامه داد: پرورش میگو در سال جاری در چهار هزارو 40 هکتار از اراضی ساحلی استان بوشهر در قالب 10 سایت پرورش میگو انجام شده است.

وی تصریح کرد: برداشت میگو از استخرهای پرورش میگوی استان بوشهر آغاز شده است و پیش بینی ما از برداشت محصول در این سایت ها بیش از 12 هزار و 500 تن میگو است.

بهمنیاری با اشاره به اینکه میگوهای تولیدی استان بوشهر در حال حاضر به رشد معمول خود رسیده اند، افزود: گونه‌های میگوی برداشتی وانامی است که امسال مشکلی در زمینه پرورش میگو در استان نداشته ایم.

پرورش ماهی در استخرهای پرورشی میگو

وی از برداشت میگو تا آبانماه در استان بوشهر خبر داد و اذعان داشت: میگوی پرورشی استان بوشهر دارای کیفیت بالایی است که بازار مناسبی در دیگر کشورها دارد.

مدیر کل شیلات استان بوشهر از اجرای طرح پرورش ماهی در استخرهای پرورش میگو خبر داد و گفت: این اقدام برای نخستین بار انجام می شود که در سطح حدود 60 استخر انجام می شود.