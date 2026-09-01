امام جمعه رودان: تأمین امنیت بالاترین خدمت به مردم و نعمتی الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد بارانی ظهر سه شنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان رودان، با تبریک و خیرمقدم به مسئولان و فرماندهان انتظامی حاضر در این مراسم، اظهار کرد: پیامبر گرامی اسلام(ص) در روایتی میفرمایند «الخلق عیالالله»؛ مردم، عیال و خانواده خداوند هستند و بهترین و عزیزترین مردم نزد خداوند، کسانی هستند که بیشترین خدمت را به بندگان خدا ارائه میکنند.
وی افزود: خدمت به مردم شکلهای مختلفی دارد؛ از دستگیری از نیازمندان و کمک معیشتی گرفته تا آبرسانی، برقرسانی و سایر خدماتی که در طول روز به مردم ارائه میشود، اما چه خدمتی بالاتر از تأمین امنیت مردم و فراهم کردن یکی از بزرگترین نعمتهایی که خداوند میتواند به یک جامعه عطا کند؟
امام جمعه رودان تأمین امنیت را از مهمترین خدمات مجموعه انتظامی دانست و تصریح کرد: کار بزرگی که عزیزان ما در مجموعه فرماندهی انتظامی انجام میدهند، تأمین نعمت امنیت برای مردم و بندگان خداست و اگر این خدمت با اخلاص و صداقت انجام شود، موجب عزت و بزرگی انسان نزد خداوند متعال خواهد شد.
بارانی ادامه داد: گاهی تصور میکنیم برای نزدیک شدن به خداوند باید کارهای خاصی انجام دهیم، در حالی که خداوند این نعمت را به شما عنایت کرده است که امنیت جامعه را تأمین کنید؛ خدمتی که میتواند انسان را نزد خداوند، پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت عصمت و طهارت(ع) عزیز و باارزش کند.
وی با اشاره به تلاش شبانهروزی نیروهای انتظامی گفت: هر لحظه حضور شما در ایستگاههای بازرسی، پاسگاهها، کلانتریها و گشتهای انتظامی در سرما و گرما و در همه فصلهای سال، در حقیقت جهاد فیسبیلالله است؛ چراکه جهاد در مبانی قرآنی و روایی معنای بسیار بزرگی دارد و شما عزیزان شبانهروز در حال انجام این جهاد هستید.
امام جمعه رودان با تأکید بر ضرورت شکرگزاری نیروهای انتظامی برای این توفیق الهی بیان کرد: شکر این نعمت عظیم، خدمت خالصانه و صادقانه به مردم، تکریم و احترام آنان و دلسوزی و دغدغهمندی برای تأمین هرچه بیشتر امنیت و نظم در جامعه است.
بارانی همچنین از خدمات سرهنگ یوسف وند، فرمانده پیشین انتظامی شهرستان رودان، قدردانی کرد و گفت: قریب به دو سال در خدمت این برادر عزیز بودیم و از زحمات و تلاشهای ایشان در شهرستان رودان تشکر میکنیم و برای وی در محل خدمت جدید آرزوی موفقیت داریم.
وی با خیرمقدم به سرهنگ علی بخشی، فرمانده جدید انتظامی شهرستان رودان، خاطرنشان کرد: امیدواریم فرمانده جدید انتظامی شهرستان در مأموریتهای بزرگی که در مسیر جهاد فیسبیلالله بر عهده دارند، موفق باشند و دعای خیر حضرت ولیعصر(عج) همواره پشتوانه و پناه ایشان و مجموعه انتظامی شهرستان باشد.
امام جمعه رودان در ادامه با قدردانی از اعضای شورای تأمین شهرستان گفت: اعضای شورای تأمین رودان، همگی دغدغهمند و دلسوز هستند و در رأس آن، فرماندار پرتلاش شهرستان، آقای محسنی، از چهرههای خوب و درخشان مدیریتی شهرستان هستند که حضورشان منشأ خیر و خدمت است.
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