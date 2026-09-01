به گزارش خبرنگار مهر، دیدار استقلال و پرسپولیس در حالی فردا چهارشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار می‌شود که باشگاه پرسپولیس در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت تا این مسابقه، نگرانی خود درباره روند قضاوت‌ها در هفته‌های ابتدایی لیگ برتر را به فدراسیون فوتبال منتقل کرد.

در این نامه، باشگاه پرسپولیس ضمن قدردانی از جامعه داوری و تأکید بر دشواری کار داوران، نسبت به برخی تصمیمات بحث‌برانگیز در چهار مسابقه ابتدایی فصل جاری ابراز نگرانی کرده و مدعی شده است در مواردی تصمیمات اتخاذشده به زیان این تیم بوده است.

پرسپولیس در نامه خود با اشاره به اینکه در چهار هفته نخست فصل سه پیروزی به دست آورده، تأکید کرده است که طرح این موضوع ارتباطی با از دست رفتن امتیاز یا نتیجه یک مسابقه ندارد و اعتراض باشگاه صرفاً واکنشی به یک نتیجه خاص نیست.

در بخش دیگری از این نامه از فدراسیون فوتبال و کمیته داوران درخواست شده است عملکرد داوران مسابقات پرسپولیس در هفته‌های ابتدایی فصل با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد و در خصوص چینش داوران دیدارهای آینده نیز ملاحظات لازم مدنظر قرار داشته باشد.

این درخواست در شرایطی مطرح شده که تنها یک روز تا برگزاری دربی ۱۰۷ باقی مانده و موعود بنیادی‌فرد به عنوان داور این مسابقه انتخاب شده است. با این حال، در متن نامه پرسپولیس اشاره مستقیمی به نام داور دربی نشده و باشگاه اعتراض خود را به صورت کلی درباره روند قضاوت مسابقات و نحوه چینش داوران مطرح کرده است.

پرسپولیس در ادامه نامه خود با اشاره به تبعات احتمالی اشتباهات داوری برای باشگاه‌ها، بازیکنان و کادرهای فنی، خواستار ایجاد سازوکاری مؤثر برای شناسایی و کاهش اشتباهات قابل پیشگیری و افزایش اعتماد باشگاه‌ها به فرآیند داوری شده است.