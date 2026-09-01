نخستین مدال کاروان ایران را آذرنگ کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق آذرنگ ملیپوش کوراش ایران در مسابقات جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان در فینال این بازیها نتوانست حریف ازبکی خود را شکست دهد و به مدال نقره رسید.
آذرنگ در این مسابقات از سد حریفانی از قرقیزستان، روسیه، گرجستان و ترکمنستان گذشته بود تا به فینال برسد. او در فینال به حریف ازبکی باخت و به مدال نقره رسید و اولین مدال کاروان ایران را کسب کرد.
ششمین دوره بازیهای جهانی عشایر از ۹ تا ۱۶ شهریور در سهر ایسیکول قرقیزستان برگزار میشود.
کاروان ۱۳۰ نفره ایران در ۲۳ رشته این مسابقات شرکت میکند.
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