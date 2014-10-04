به گزارش خبرگزاری مهر، جمشيد ملارحمان گفت: ايميدرو به عنوان يك سازمان توسعه اي فعاليت هاي معدني در مقياس بزرگ را انجام مي دهد، چنانچه وضعيت زيرساختي معادن (همچون حمل و نقل، تجهيزات معدني و پيمانكاران توانمند)، متناسب با اين حجم عمليات نباشد، روند كار با مشكل مواجه مي شود.

معاون ایمیدرو افزود: كمبود ماشين آلات استخراج و اكتشاف معدن، نبود زيرساخت هاي ريلي- جاده اي و انرژي، متناسب با فعاليت هاي معدنكاري بزرگ مقياس، از جمله چالش هاي پيش روي بخش معدن است كه البته ايميدرو بر تامين زيرساخت هاي اين بخش متمركز شده و با استفاده از ظرفيت هاي سيستم بانكي كشور، اقدام به انعقاد تفاهم نامه هايي براي تجهيز و تقويت پيمانكاران جهت تامين ماشين آلات معدني كرده است.

وی با اشاره به اينكه اين سازمان در دوره جديد، گام هاي بزرگي در حوزه اكتشاف انجام داده است، تصريح كرد: ميزان سرمايه گذاري پيش بيني شده در تفاهم نامه منعقد شده براي توسعه اكتشاف، بيش از 100 ميليون دلار است كه طي سال هاي گذشته بي سابقه بوده و فرصت اشتغال زايي بالايي را در كشور فراهم مي كند.

ملارحمان همچنين در ادامه، از هدف گيري توليد سالانه يك ميليون تن كانسنگ «باريت» خبر داد.

باریت یکی از کانیهای عادی رگه‌ها است و معمولا همراه کوارتز و کلسیت ظاهر می‌شود. همچنین در سنگهای آهکی و ماسه سنگ نیز دیده می‌شود و در بعضی کنکرسیونها مقدار آن زیاد است ولی در هر صورت به عنوان کانی اولیه سنگها نادر است. صفت مشخصه مهم باریت این است که در مقایسه با سایر مواد غیرفلزی بسیار سنگین می‌باشد.