شهردار تهران به سومین جشنواره تئاتر شهر پیام داد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف شهردار تهران به سومین جشنواره تئاتر شهر که با همت سازمان فرهنگی هنری شهردای تهران آغاز می شود، پیام داد.

در پیام قالیباف آمده است:

«قرین شدن سومین جشنواره تئاتر شهر با اعیاد خجسته قربان و غدیر را به فال نیک می‌گیریم. مسروریم که گروهی از جوانان هنرمند، در رویدادی پراهمیت، با همدلی و خلاقیت در مسیر تعالی انسان و فرهنگ می‌کوشند. باید رهاورد این تلاش را، که موجب پیشرفت معنویت و اخلاق در شهر است، به فال نیک گرفت.

در سایه خلاقیت جوانان پرافتخار سرزمین ماست که جهان، هنرمندان متعهد این مرز و بوم را می‌شناسند؛ هنرمندانی که دشواری‌ها و موانع، آنان را از حرکت به سوی آگاهی، فرهنگ و هنر باز نخواهد داشت.

جوانان سر بلند! شما وارث هنرمندان عرصه شهادتید. ما هنر و شور و شعور شما را ارج می‌نهیم، قدر زحمات و استعداد شما را می‌دانیم و همه توان خویش را به کار می گیریم تا هنرتان را بهتر و بیشتر در جلوه های مختلف عرضه کنید. به امید نشاط و شور آفرینی و تحقق اهداف معنوی جوانان شایسته ایران زمین.»