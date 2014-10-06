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۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۱

برای حضور در مسابقات جایزه بزرگ منچستر؛

اعضای تیم ملی تکواندو ایران معرفی شدند

اعضای تیم ملی تکواندو ایران معرفی شدند

در حالی که هنوز تیم موفق تکواندو از بازیهای آسیایی به تهران بازنگشته فدراسیون اسامی نفرات اعزامی به مسابقات جایزه بزرگ منچستر را اعلام کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم از رقابتهای کسب امتیاز ورودی المپیک اواخر مهرماه به میزبانی انگلستان در منچستر برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران نیز با هفت تکواندوکار در این رقابتها شرکت می کند. این مسابقات از سری رقابتهای G4 بوده و برای نفر اول هر وزن 40 امتیاز در راه کسب سهمیه المپیک در پی خواهد شد.
 
فرزان عاشورزاده، هادي مستعان، محمد باقري معتمد، بهنام اسبقي، مهدي خدابخشي، مسعود حجي زواره و سجاد مرداني 7 تكواندوكار رنكينگ دار اعزامي كشورمان به اين رقابتها هستند كه هدايت اين تيم برعهده بيژن مقانلو (سرمربي)، مهدي بي باك و مهرداد يوسفي (مربي) خواهد بود.
 
ملی پوشان ایران امروز از اینچئون وارد تهران شده و فردا برای اخذ روادید انگلیس به ترکیه می روند.  تکواندو ایران در بازیهای آسیایی با کسب چهار مدال طلا کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشت.
 
کد مطلب 2383826

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