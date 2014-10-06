اعضای تیم ملی تکواندو ایران معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم از رقابتهای کسب امتیاز ورودی المپیک اواخر مهرماه به میزبانی انگلستان در منچستر برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران نیز با هفت تکواندوکار در این رقابتها شرکت می کند. این مسابقات از سری رقابتهای G4 بوده و برای نفر اول هر وزن 40 امتیاز در راه کسب سهمیه المپیک در پی خواهد شد.

فرزان عاشورزاده، هادي مستعان، محمد باقري معتمد، بهنام اسبقي، مهدي خدابخشي، مسعود حجي زواره و سجاد مرداني 7 تكواندوكار رنكينگ دار اعزامي كشورمان به اين رقابتها هستند كه هدايت اين تيم برعهده بيژن مقانلو (سرمربي)، مهدي بي باك و مهرداد يوسفي (مربي) خواهد بود.