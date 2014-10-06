به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «بدون مرز» به نویسندگی و کارگردانی امیرحسین عسگری و به تهیه‌کنندگی مجتبی امینی در بخش مسابقه سینمای آینده آسیای بیست و هفتمین جشنواره فیلم توکیو نمایش داده می‌شود. فیلم سینمایی «بدون مرز» نخستین ساخته بلند امیرحسین عسگری است.



این فیلم داستان پسری را روایت می‌کند که هر روز برای ماهیگیری به کشتی به گل نشسته‌‎ای در نقطه صفر مرزی پا می‌گذارد و آنجا را به محلی برای آرامش خود تبدیل کرده، اما حضور غریبه‌ای این آرامش به هم می‌زند.

در این فیلم که به تازگی آماده نمایش شده، از نابازیگران در کنار عوامل حرفه‌ای سینما استفاده شده است. علیرضا بالدی، زینب ناصر پور، آرش مهربان، ارسلان علی پوریان بازیگران این فیلم هستند. ابوالفضل جلیلی مشاور کارگردان، اشکان اشکانی مدیر فیلمبرداری، اسماعیل منصف تدوین، آرش اسحاقی صدا و امیریل ارجمند آهنگساز «بدون مرز» هستند.



«مهاجر پرنده است» و «نینجای ایرانی» در جشنواره زنان مکزیک



این جشنواره که به همت انجمن زنان فیلمساز مکزیک برگزار می‌شود، مختص به نمایش گذاشتن فیلم‌هایی است که زنان کارگردانی کرده‌اند. جشنواره در این دوره میزبان 2 مستند ایرانی «مهاجر پرنده است» ساخته مرضیه ریاحی و «نینجای ایرانی» به کارگردانی مرجان ریاحی به نمایندگی از ایران است.

«مهاجر پرنده است» درباره کودکان کار افغان ساکن ایران است که با حمایت یک بانوی نیکوکار ایرانی تحصیل می‌کنند.

«نینجای ایرانی» هم از نگاه خاطره جلیل‌زاده نخستین زن نینجای ایرانی مشکلات، سختی‌ها و موانعی را که زنان ایرانی برای پرداختن به ورزش «نینجوتسو» با آن درگیر هستند، روایت می‌کند.

جشنواره بین‌المللی فیلم‌های زنان مکزیک از 9 تا 26 اکتبر در شهر مکزیکوسیتی برگزار می‌شود.